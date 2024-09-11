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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 сентября

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:07 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 11 сентября 2024 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,45 тенге, евро – 527,1 тенге, рубля – 5,24 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 530 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,3 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477,5 тенге, продажи – 479,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 525,5 тенге, продажи – 530 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,21 тенге, продажи – 5,31 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 479 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 532 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,25 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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