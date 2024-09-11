Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,45 тенге, евро – 527,1 тенге, рубля – 5,24 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 530 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477,5 тенге, продажи – 479,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 525,5 тенге, продажи – 530 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,21 тенге, продажи – 5,31 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 479 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 532 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.