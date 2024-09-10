Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 сентября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 10 сентября 2024 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,89 тенге, евро – 528,74 тенге, рубля – 5,29 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 482 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 533 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,3 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477,7 тенге, продажи – 480,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 531 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,29 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 529 тенге, продажи – 534 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,22 тенге, продажи – 5,26 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также В Казахстане выросла доля заемщиков с долгом по потребкредитами свыше 5 млн тенге Серьезные риски при высоком рейтинге: о чем предупреждают правительство Казахстана Как в Казахстане изменились цены на жилье за год

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