Рахимбаев передал активы на $20 млн казахстанским детям

Айдын и Анара Рахимбаевы передали активы на $20 млн в IQanat Endowment Fund, зарегистрированный в МФЦА. Доходы от управления его целевым капиталом будут направлены на образовательные гранты детям из сел в рамках программ IQanat. Также на $6 млн фонд пополнил предприниматель Тимур Турлов.

Активы, которые были переданы в эндаумент, – это здания (основной корпус, общежития учеников и учителей) и другая материальная база школы IQHSB, которая ранее была построена на средства семьи Рахимбаевых, а также открывшийся в этом году учебный корпус, строительство которого было профинансировано компанией Турлова – Freedom Holding Corp.

Эндаумент-фонды часто создаются при культурных и научных учреждениях, благотворительных организациях, но особенно широко распространены в западных университетах: к примеру, одни из самых крупных принадлежат Гарварду ($50 млрд) и Йелю ($40 млрд).

Главная особенность эндаументов заключается в том, что это некоммерческие организации, которые работают в интересах общества. Полученные ими доходы не распределяются между основателями. Кроме того, целевой капитал эндаумента, состоящий из пожертвований, остается неприкосновенным. Организации могут использовать только доходы от управления таким капиталом.

Благодаря принципу неприкосновенности эндаументы могут существовать и приносить пользу обществу столетиями.

Доходы IQanat Endowment Fund будут направлены на предоставление грантов и стипендий детям из казахстанских аулов, не имеющим возможности получить качественное образование. Эндаумент не только обеспечит долгосрочную финансовую стабильность школы, но и будет способствовать социальной справедливости, предоставляя сотням детей из уязвимых слоев шанс на лучшее будущее.

После первых пожертвований Рахимбаевых и Турлова этот фонд войдет в список самых крупных эндаументов в Казахстане.

Также предприниматель отметил в своей публикации в соцсетях, что в следующие 10 лет семья Рахимбаевых перечислит в эндаумент еще 30 миллионов долларов, чтобы расширить вместимость школы в два раза – с 500 до 1000 детей.

IQanat – социально-образовательный проект 154 казахстанских предпринимателей, направленный на поддержку сельских школьников во всех регионах Казахстана. Благодаря их финансовой поддержке сейчас в школе бесплатно проживают и обучаются 400 самых талантливых детей из сельских школ, а выпускники обучаются в 17 странах мира.