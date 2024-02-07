Почти 700 млн долларов начислили казахстанским детям из Нацфонда

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) 7 февраля 2024 года предоставил статистику по количеству детей и начисленным им суммам в рамках программы "Нацфонд – детям" в разрезе областей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным ЕНПФ, 695,5 млн долларов начислено 6 919 131 ребенку (детям, рожденным с 01.01.2006 г. по 31.12.2023 г. включительно). Из них более 30,6 млн долларов начислено на целевые накопительные счета 304 815 участников программы, которым в 2024 году исполняется 18 лет (дети, рожденные с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г. включительно).

Статистика по количеству участников целевых требований/получателей целевых накоплений в рамках программы "Нацфонд – детям" и начисленным суммам в разрезе областей Казахстана по состоянию на 01.02.2024 г. выглядит следующим образом:

Фото: пресс-служба ЕНПФ

Из приведенных статистических данных следует, что самое большое количество детей – участников целевых требований – проживает в Туркестанской области (922 841 ребенку начислено 92 763 977,32 доллара).

Из них 41 968 получателям целевых накоплений, достигающим в текущем году 18 лет, на целевые накопительные счета начислено 4 218 623,36 доллара.

На втором месте по количеству детей – Алматы (666 443 детям начислено 66 990 850,36 доллара).

Из них 26 621 получателю целевых накоплений, достигающим в текущем году 18 лет, на целевые накопительные счета начислено 2 675 942,92 доллара.

На третьем месте – Алматинская область (608 711 детям начислено 61 187 629,72 доллара).

Из них 26 802 получателям целевых накоплений, достигающим в текущем году 18 лет, на целевые накопительные счета начислено 2 694 137,04 доллара.

"Всем детям за 2023 год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 цента, которая ежегодно будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода", – напомнили в ЕНПФ.

Информацию о факте участия ребенка в программе и начисленных целевых требованиях родители или другие законные представители несовершеннолетнего могут проверить на специально созданном сайте kids.enpf.kz по ИИН ребенка, где можно ознакомиться с условиями программы, получить инструкции, ответы на интересующие вопросы. Также данные о начислениях каждому ребенку родители могут проверить в личном кабинете на портале egov.kz.

Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить самостоятельно в личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz. Подробная статистика по начислениям в разрезе возрастов, пола, регионов республики представлена на сайте enpf.kz.

Ранее стало известно, кто первым подал заявку на использование средств по программе "Нацфонд – детям". Подробности по ссылке.