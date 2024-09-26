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В Казахстане утвердили правила и сроки реализации пилотного проекта "Цифровой НДС"

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, деньги, торговля, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 11:03 Фото: freepik
Совместным приказом МЦРИАП и министра финансов утверждены Правила и сроки реализации пилотного проекта по модернизации и совершенствованию оказания госуслуги "Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета" (Цифровой НДС), сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект разработан с целью модернизации и совершенствования возврата превышения налога на добавленную стоимость (НДС) с использование цифрового тенге.

Участниками проекта являются:

  • Комитет госдоходов;
  • органы государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице – услугодатель);
  • плательщики НДС, добровольно участвующие в пилотном проекте;
  • Нацбанк РК
  • АО "НПК";
  • банки второго уровня, добровольно участвующие в пилотном проекте (БВУ);
  • Комитет казначейства Министерства финансов РК;
  • юридические лица, занимающиеся разработкой учетных бухгалтерских систем и добровольно участвующие в пилотном проекте. 

Согласием на участие налогоплательщика в пилотном проекте является открытие БВУ в Системе цифрового тенге налогоплательщику-участнику пилотного проекта цифрового счета и подтверждение платежа в цифровых тенге.

Возврат суммы превышения НДС производится в течение 15 рабочих дней после истечения последней даты, установленной Налоговым кодексом для представления в ОГД декларации по НДС за налоговый период, в которой указано требование о возврате суммы превышения НДС.

Результатом оказания государственной услуги является:

  • зачет превышения суммы НДС в счет погашения имеющейся налоговой задолженности;
  • зачет суммы превышения НДС в счет предстоящих платежей по иным видам налогов и платежей (по требованию), при отсутствии налоговой задолженности;
  • возврат оставшейся суммы превышения НДС на банковский счет налогоплательщика при отсутствии налоговой задолженности. 

Совместный приказ вводится в действие с 6 октября 2024 года и распространяется на правоотношения, возникшие с даты введения в действие настоящего приказа по 31 декабря 2025 года.

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