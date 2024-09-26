В Казахстане утвердили правила и сроки реализации пилотного проекта "Цифровой НДС"
Пилотный проект разработан с целью модернизации и совершенствования возврата превышения налога на добавленную стоимость (НДС) с использование цифрового тенге.
Участниками проекта являются:
- Комитет госдоходов;
- органы государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице – услугодатель);
- плательщики НДС, добровольно участвующие в пилотном проекте;
- Нацбанк РК
- АО "НПК";
- банки второго уровня, добровольно участвующие в пилотном проекте (БВУ);
- Комитет казначейства Министерства финансов РК;
- юридические лица, занимающиеся разработкой учетных бухгалтерских систем и добровольно участвующие в пилотном проекте.
Согласием на участие налогоплательщика в пилотном проекте является открытие БВУ в Системе цифрового тенге налогоплательщику-участнику пилотного проекта цифрового счета и подтверждение платежа в цифровых тенге.
Возврат суммы превышения НДС производится в течение 15 рабочих дней после истечения последней даты, установленной Налоговым кодексом для представления в ОГД декларации по НДС за налоговый период, в которой указано требование о возврате суммы превышения НДС.
Результатом оказания государственной услуги является:
- зачет превышения суммы НДС в счет погашения имеющейся налоговой задолженности;
- зачет суммы превышения НДС в счет предстоящих платежей по иным видам налогов и платежей (по требованию), при отсутствии налоговой задолженности;
- возврат оставшейся суммы превышения НДС на банковский счет налогоплательщика при отсутствии налоговой задолженности.
Совместный приказ вводится в действие с 6 октября 2024 года и распространяется на правоотношения, возникшие с даты введения в действие настоящего приказа по 31 декабря 2025 года.