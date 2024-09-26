В Казахстане утвердили правила и сроки реализации пилотного проекта "Цифровой НДС"

Совместным приказом МЦРИАП и министра финансов утверждены Правила и сроки реализации пилотного проекта по модернизации и совершенствованию оказания госуслуги "Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета" (Цифровой НДС), сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект разработан с целью модернизации и совершенствования возврата превышения налога на добавленную стоимость (НДС) с использование цифрового тенге.

Участниками проекта являются:

Комитет госдоходов;

органы государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице – услугодатель);

плательщики НДС, добровольно участвующие в пилотном проекте;

Нацбанк РК



АО "НПК";

банки второго уровня, добровольно участвующие в пилотном проекте (БВУ);

Комитет казначейства Министерства финансов РК;

юридические лица, занимающиеся разработкой учетных бухгалтерских систем и добровольно участвующие в пилотном проекте.

Согласием на участие налогоплательщика в пилотном проекте является открытие БВУ в Системе цифрового тенге налогоплательщику-участнику пилотного проекта цифрового счета и подтверждение платежа в цифровых тенге.

Возврат суммы превышения НДС производится в течение 15 рабочих дней после истечения последней даты, установленной Налоговым кодексом для представления в ОГД декларации по НДС за налоговый период, в которой указано требование о возврате суммы превышения НДС.

Результатом оказания государственной услуги является:

зачет превышения суммы НДС в счет погашения имеющейся налоговой задолженности;

зачет суммы превышения НДС в счет предстоящих платежей по иным видам налогов и платежей (по требованию), при отсутствии налоговой задолженности;

возврат оставшейся суммы превышения НДС на банковский счет налогоплательщика при отсутствии налоговой задолженности.

Совместный приказ вводится в действие с 6 октября 2024 года и распространяется на правоотношения, возникшие с даты введения в действие настоящего приказа по 31 декабря 2025 года.