В Казахстане продлили пилотный проект по Цифровому НДС

Совместным приказом Минфина и Министерства ИИ и цифрового развития внесены изменения в Правила и сроки реализации пилотного проекта по модернизации и совершенствованию оказания госуслуги "Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета" (Цифровой НДС), сообщает Zakon.kz.

В частности, продлен срок пилотного проекта до 31 декабря 2026 года включительно.

Ранее планировалось его завершение 31 декабря 2025 года.

Вместе с тем уточняется, что органы государственных доходов:

предоставляют разъяснения по вопросам, связанным с проведением настоящего пилотного проекта;

передают в Систему цифрового тенге сведения из информационных систем органов государственных доходов, связанных с реализацией пилотного проекта;

обрабатывают данные платежей, проведенных между налогоплательщиками – участниками пилотного проекта и их платежей в бюджет, полученные из Системы цифрового тенге;

подтверждают и осуществляют возврат суммы превышения НДС в рамках реализации пилотного проекта;

в случае если по основному/исправленному ЭСФ произведена оплата НДС в цифровом тенге, в течение 10 календарных дней аннулируют исправленные и дополнительные ЭСФ, выписанные на уменьшение стоимости товара и суммы НДС;

аннулируют исправленные и дополнительные ЭСФ, выписанные на уменьшение стоимости товара и суммы НДС; при отсутствии оплаты НДС в цифровом тенге разрешают отзыв ЭСФ;

в случае если НДС оплачен получателем, но не возвращен поставщиком НДС в цифровом тенге, запрещают отзыв ЭСФ.

Также уточняется, что налогоплательщик – участник пилотного проекта для перечисления денег со своего цифрового счета на цифровой счет поставщика товаров в платежном документе указывает регистрационный номер соответствующего ЭСФ.

При этом налогоплательщик – участник пилотного проекта обеспечивает автоматическое формирование платежных документов в бухгалтерской системе или через интерфейсы каналов дистанционного банковского обслуживания БВУ.

При проведении платежа, в котором указан регистрационный номер ЭСФ, производится маркировка цифровых тенге на часть платежа (на сумму НДС в ЭСФ), устанавливающая ограничение их расходования на:

оплату НДС в бюджет на коды бюджетной классификации (КБК) 105101, 105102, 105104, 105115;

оплату НДС в платеже с привязкой к ЭСФ другому плательщику НДС.

Для перечисления денег со своего цифрового счета в бюджет на КБК 105102 в платежном документе налогоплательщик – участник пилотного проекта указывает номер декларации на товары, на КБК 105104 – регистрационный номер ЭСФ, на КБК 105115 – регистрационный номер сопроводительной накладной на товары на импорт или номер и дата заявления о ввозе товаров.

При осуществлении предоплаты на основании электронного договора:

в платежном поручении налогоплательщик – участник пилотного проекта (покупатель) указывает номер электронного договора;

в ЭСФ указывается номер и дата электронного договора.

Перечисление НДС в бюджет осуществляется на цифровой счет КГД по распоряжению клиента БВУ.

КГД перечисляет суммы НДС в цифровом тенге с цифрового счета КГД на цифровой счет КК.

КК в Системе цифрового тенге направляет запрос на погашение цифрового тенге на сумму, равную сумме, перечисленной с цифрового счета КГД.

Нацбанк после получения от АО "НПК" соответствующего реестра для погашения цифровых денег и платежного сообщения, сформированного на основании запроса КК, осуществляет погашение цифровых тенге путем зачисления суммы погашенных цифровых тенге на Единый казначейский счет, а также передает выписку по счету обязательств по выпущенным электронным деньгам в АО "НПК".

Согласием налогоплательщика – участника пилотного проекта на маркировку цифровых тенге в пилотном проекте является подтверждение платежа, привязанного к ЭСФ.

Совместный приказ вводится в действие с 21 декабря 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2024 года, и действует по 31 декабря 2026 года включительно.

Ранее пояснялось, что в рамках пилотного проекта предлагается возврат НДС производить в течение 15 рабочих дней вместо 55 (более 70%) и 75 рабочих дней без проведения налоговой проверки.

Для этого участнику необходимо приобрести у Национального банка через банки второго уровня цифровой тенге с маркированным НДС (запрограммированным), который может быть использован исключительно по целевому назначению – для расчетов с поставщиками по электронным счет-фактурам и с бюджетом по уплате НДС.

Цифровой тенге в их маркированной части не может быть использован для других целей или обналичен.