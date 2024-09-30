Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,23 тенге, евро – 534,96 тенге, рубля – 5,16 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 483 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 532 тенге, продажи – 538 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,15 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 479,5 тенге, продажи – 481,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 534,5 тенге, продажи – 538,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,07 тенге, продажи – 5,17 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 482,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 535 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,1 тенге, продажи – 5,15 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.