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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 сентября

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 11:17 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 26 сентября 2024 года (на 11:15 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478,16 тенге, евро – 534,92 тенге, рубля – 5,18 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 529 тенге, продажи – 535 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,25 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478,3 тенге, продажи – 480,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 532,5 тенге, продажи – 536,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,09 тенге, продажи – 5,21 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478,7 тенге, продажи – 479,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 534 тенге, продажи – 537 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,13 тенге, продажи – 5,17 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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