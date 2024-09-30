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В Казахстане изменили признаки подозрительных операций, подлежащих финмониторингу

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 17:27 Фото: Zakon.kz
Приказом АРРФР от 24 сентября 2024 года внесены изменения в Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками уточняется, что к таким операциям относятся:

  • операции по внесению крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;
  • открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Также уточняется, что субъектами финмониторинга являются лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Ранее в документе речь шла о лицах, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество.

Приказ вводится в действие с 8 октября 2024 года.

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