В Казахстане изменили признаки подозрительных операций, подлежащих финмониторингу

Приказом АРРФР от 24 сентября 2024 года внесены изменения в Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками уточняется, что к таким операциям относятся:

операции по внесению крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;

открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Также уточняется, что субъектами финмониторинга являются лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Ранее в документе речь шла о лицах, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество.

Приказ вводится в действие с 8 октября 2024 года.