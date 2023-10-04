В Казахстане обновили признаки подозрительных операций
Приказом обновлены признаки определения подозрительной операции. Если ранее документ содержал 117 признаков, то теперь их стало 145.
Все признаки распределены по следующим группам:
1. Общие признаки. Сюда добавили два новых:
- Открытие счета с внесением первоначального депозита свыше 50 000 000 тенге публичным должностным лицом; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций; лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансовых средств.
- Операции клиентов субъектов финансового мониторинга, соответствующих собственным типологиям, схемам, способам отмывания доходов/финансирования терроризма.
2. При предоставлении услуг по платежам, переводам денег и почтовой связи. Ранее почтовая связь была в отдельной группе. Также добавлен новый признак:
- Систематические платежи и переводы денег публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников в пользу нерезидентов Республики Казахстан по договору на импорт товаров, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансовых средств.
3. При банковском обслуживании. Добавлен ряд новых признаков:
- Досрочное погашение кредита в крупном размере клиентом, являющимся публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников; должностным лицом; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций; лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансовых средств.
- Срок действия договора аренды индивидуального сейфа (банковской ячейки) на срок более 12 месяцев, досрочное расторжение договора (банковской ячейки), публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников, должностного лица; лица, уполномоченного на выполнение государственных функций; лица, приравненного к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.
- Выпуск (перевыпуск) более 10 платежных карт, либо открытые более 10 электронных кошельков электронных денег физическим лицом, не достигшим возраста 21 года, в течение 3 месяцев.
- Систематические зачисления электронных денег лицом в адрес биржи цифровых активов не осуществляющей деятельность на территории Международного финансового центра "Астана" либо получение фиатных средств со счетов криптобирж на счета физических лиц (продажа криптовалюты), с вероятностью связи с легализацией преступного дохода от незаконного оборота наркотиков.
- Систематическое проведение операций по зачислению аналогичных сумм на счета платежных карт и списание со счета платежных карт физического лица, за короткий промежуток времени в результате сложения превышает пороговую сумму (подпункт 3) пункта 1 статьи 4 Закона), при отсутствии платежей в пользу юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, а также деятельность клиента не связана с обслуживанием населения, сбором обязательных или добровольных платежей, отсутствии исчислений по индивидуальному подоходному налогу) при этом у субъекта финансового мониторинга возникают основания полагать, что данная операция связана с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, реализуемых через интернет магазин в соответствии с типологией.
4. При предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, услуг пенсионных фондов признаки остались без изменений.
5. При предоставлении услуг в сфере страхования и осуществлении операций по социальному медицинскому страхованию. Ранее ОСМС было в отдельной группе. Добавлен признак:
- Перечисление денежных средств по оказанию медицинских услуг организациями, предоставляющими услуги по социальному медицинскому страхованию, в случае наличия подозрений, что такие операции направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
6. При предоставлении нотариальных услуг и осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Дополнен следующими:
- Совершение сделки с недвижимым имуществом, в том числе и за рубежом, по цене, имеющей существенное отклонение от рыночной стоимости.
- Многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости, в том числе и за рубежом, в течение календарного года.
- Осуществление сделки купли-продажи недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью, приобретателем по которой выступает субъект частного предпринимательства по стоимости, имеющей существенное отличие от обычной рыночной стоимости такого объекта.
- Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение (за исключением ипотеки).
7. При оказании услуг в сфере игорного бизнеса – без изменений.
8. При осуществлении деятельности микрофинансовых организаций, кредитных товариществ и оказании услуг лизинга. Добавились:
- Досрочное погашение кредита клиентом, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансирования кредитной задолженности.
- Размер авансового платежа по договору лизинга существенно отличается от обычной практики заключения лизинговых сделок и составляет более 30% от общей стоимости имущества, передаваемого по договору лизинга.
9. При осуществлении деятельности ломбардов. Дополнены:
- Обращение лиц, состоящих в Перечне публичных должностных лиц, их супруг(супругов) или их близких родственников.
- Проведение операции (сделки) клиентом под руководством третьего лица и/или лиц, присутствующих при операции.
- Не соответствующий внешний вид клиента размеру располагающей суммы
- Обращение супруги лица, состоящего в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
10. При осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них. Вот новые:
- Перечисление денежных средств за скупленные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них, на счета третьих лиц.
- Однократная сдача в скупку физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в количестве 10 и более единиц.
11. При осуществлении деятельности платежных организаций – без изменений.
12. При осуществлении операций с цифровыми активами на территории Международного финансового центра "Астана". Добавлены признаки:
- Операции с цифровыми активами, существенную долю в которых составляют транзакции, связанные с сервисами онлайн - гэмблинга либо операции, связанные с миксерами (включая встроенные в кошельки) либо связанные с адресами цифровых активов, на которых, как было установлено ранее, находились украденные средства, или с адресами, привязанными к держателям украденных средств.
- Клиент в ходе процедуры принятия на обслуживание представил поддельные документы или поддельные фотографии и/или удостоверения личности.
- Совершение операций с адресами цифровых активов, имеющими связь с незаконной деятельностью (финансированием терроризма, торговлей людьми, незаконно торговлей оружием и боеприпасами).
13. При осуществлении операций на товарных биржах. Добавлен ряд новых:
- Операции с участием только двух участников торгов, где один всегда выигрывает.
- Совершение клиентом либо по его указанию сделок, в результате которых один бенефициарный собственник покупателя и/или продавца.
- Сделки по товарам и/или услугам на торги, не имеющие экономического смысла и/или видимой законности.
- Осуществление разовой сделки клиентом на крупную сумму, деятельность которого не может предполагать такой оборот денег.
- Операции по покупке/продаже биржевого/нестандартизированного товара при отклонении от рыночной цены на плюс/минус 30%.
14. При осуществлении услуг адвоката, юридического консультанта, независимого специалиста по юридическим вопросам. Новый признак:
- Внесение физическим лицом, руководителем или учредителем нескольких иных юридических лиц денежных средств или иного имущества в наличной форме в уставный капитал.
15. При осуществлении аудиторских и бухгалтерских услуг – абсолютно новая группа, в которую вошли следующие признаки:
- Операции, направленные на уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иного имущества, выписку фиктивных счетов-фактур, подделку документов, выявленные в ходе предоставления консалтинговых услуг (в части ведения бухгалтерского и налогового учетов).
- Операция, направленная на выведение средств в наличный денежный оборот.
- Неоднократное выставление счетов на оплату на одни и те же товары и услуги.
Также поправками обновлены:
- Форма сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу.
- Справочник кодов документов, удостоверяющих личность.
- Справочник кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу.
- Справочник кодов видов участников и сделок с деньгами и (или) иным имуществом.
Приказ вводится в действие 14 октября 2023 года.