В Казахстане обновили признаки подозрительных операций

Председатель Агентства по финансовому мониторингу подписал приказ от 28 сентября 2023 года о внесении изменений в Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Приказом обновлены признаки определения подозрительной операции. Если ранее документ содержал 117 признаков, то теперь их стало 145.

Все признаки распределены по следующим группам:

1. Общие признаки. Сюда добавили два новых:

Открытие счета с внесением первоначального депозита свыше 50 000 000 тенге публичным должностным лицом; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций; лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансовых средств.

Операции клиентов субъектов финансового мониторинга, соответствующих собственным типологиям, схемам, способам отмывания доходов/финансирования терроризма.

2. При предоставлении услуг по платежам, переводам денег и почтовой связи. Ранее почтовая связь была в отдельной группе. Также добавлен новый признак:

Систематические платежи и переводы денег публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников в пользу нерезидентов Республики Казахстан по договору на импорт товаров, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансовых средств.

3. При банковском обслуживании. Добавлен ряд новых признаков:

Досрочное погашение кредита в крупном размере клиентом, являющимся публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников; должностным лицом; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций; лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансовых средств.

Срок действия договора аренды индивидуального сейфа (банковской ячейки) на срок более 12 месяцев, досрочное расторжение договора (банковской ячейки), публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников, должностного лица; лица, уполномоченного на выполнение государственных функций; лица, приравненного к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

Выпуск (перевыпуск) более 10 платежных карт, либо открытые более 10 электронных кошельков электронных денег физическим лицом, не достигшим возраста 21 года, в течение 3 месяцев.

Систематические зачисления электронных денег лицом в адрес биржи цифровых активов не осуществляющей деятельность на территории Международного финансового центра "Астана" либо получение фиатных средств со счетов криптобирж на счета физических лиц (продажа криптовалюты), с вероятностью связи с легализацией преступного дохода от незаконного оборота наркотиков.

Систематическое проведение операций по зачислению аналогичных сумм на счета платежных карт и списание со счета платежных карт физического лица, за короткий промежуток времени в результате сложения превышает пороговую сумму (подпункт 3) пункта 1 статьи 4 Закона), при отсутствии платежей в пользу юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, а также деятельность клиента не связана с обслуживанием населения, сбором обязательных или добровольных платежей, отсутствии исчислений по индивидуальному подоходному налогу) при этом у субъекта финансового мониторинга возникают основания полагать, что данная операция связана с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, реализуемых через интернет магазин в соответствии с типологией.

4. При предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, услуг пенсионных фондов признаки остались без изменений.

5. При предоставлении услуг в сфере страхования и осуществлении операций по социальному медицинскому страхованию. Ранее ОСМС было в отдельной группе. Добавлен признак:

Перечисление денежных средств по оказанию медицинских услуг организациями, предоставляющими услуги по социальному медицинскому страхованию, в случае наличия подозрений, что такие операции направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

6. При предоставлении нотариальных услуг и осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Дополнен следующими:

Совершение сделки с недвижимым имуществом, в том числе и за рубежом, по цене, имеющей существенное отклонение от рыночной стоимости.

Многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости, в том числе и за рубежом, в течение календарного года.

Осуществление сделки купли-продажи недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью, приобретателем по которой выступает субъект частного предпринимательства по стоимости, имеющей существенное отличие от обычной рыночной стоимости такого объекта.

Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение (за исключением ипотеки).

7. При оказании услуг в сфере игорного бизнеса – без изменений.

8. При осуществлении деятельности микрофинансовых организаций, кредитных товариществ и оказании услуг лизинга. Добавились:

Досрочное погашение кредита клиентом, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансирования кредитной задолженности.

Размер авансового платежа по договору лизинга существенно отличается от обычной практики заключения лизинговых сделок и составляет более 30% от общей стоимости имущества, передаваемого по договору лизинга.

9. При осуществлении деятельности ломбардов. Дополнены:

Обращение лиц, состоящих в Перечне публичных должностных лиц, их супруг(супругов) или их близких родственников.

Проведение операции (сделки) клиентом под руководством третьего лица и/или лиц, присутствующих при операции.

Не соответствующий внешний вид клиента размеру располагающей суммы

Обращение супруги лица, состоящего в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

10. При осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них. Вот новые:

Перечисление денежных средств за скупленные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них, на счета третьих лиц.

Однократная сдача в скупку физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в количестве 10 и более единиц.

11. При осуществлении деятельности платежных организаций – без изменений.

12. При осуществлении операций с цифровыми активами на территории Международного финансового центра "Астана". Добавлены признаки:

Операции с цифровыми активами, существенную долю в которых составляют транзакции, связанные с сервисами онлайн - гэмблинга либо операции, связанные с миксерами (включая встроенные в кошельки) либо связанные с адресами цифровых активов, на которых, как было установлено ранее, находились украденные средства, или с адресами, привязанными к держателям украденных средств.

Клиент в ходе процедуры принятия на обслуживание представил поддельные документы или поддельные фотографии и/или удостоверения личности.

Совершение операций с адресами цифровых активов, имеющими связь с незаконной деятельностью (финансированием терроризма, торговлей людьми, незаконно торговлей оружием и боеприпасами).

13. При осуществлении операций на товарных биржах. Добавлен ряд новых:

Операции с участием только двух участников торгов, где один всегда выигрывает.

Совершение клиентом либо по его указанию сделок, в результате которых один бенефициарный собственник покупателя и/или продавца.

Сделки по товарам и/или услугам на торги, не имеющие экономического смысла и/или видимой законности.

Осуществление разовой сделки клиентом на крупную сумму, деятельность которого не может предполагать такой оборот денег.

Операции по покупке/продаже биржевого/нестандартизированного товара при отклонении от рыночной цены на плюс/минус 30%.

14. При осуществлении услуг адвоката, юридического консультанта, независимого специалиста по юридическим вопросам. Новый признак:

Внесение физическим лицом, руководителем или учредителем нескольких иных юридических лиц денежных средств или иного имущества в наличной форме в уставный капитал.

15. При осуществлении аудиторских и бухгалтерских услуг – абсолютно новая группа, в которую вошли следующие признаки:

Операции, направленные на уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иного имущества, выписку фиктивных счетов-фактур, подделку документов, выявленные в ходе предоставления консалтинговых услуг (в части ведения бухгалтерского и налогового учетов).

Операция, направленная на выведение средств в наличный денежный оборот.

Неоднократное выставление счетов на оплату на одни и те же товары и услуги.

Также поправками обновлены:

Форма сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу.

Справочник кодов документов, удостоверяющих личность.

Справочник кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Справочник кодов видов участников и сделок с деньгами и (или) иным имуществом.

Приказ вводится в действие 14 октября 2023 года.