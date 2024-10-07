Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 481,84 тенге, евро – 531,33 тенге, рубля – 5,07 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 534 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,1 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 482,5 тенге, продажи – 484,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 530,5 тенге, продажи – 534,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,09 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 531 тенге, продажи – 535 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,1 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.