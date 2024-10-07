Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 октября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 7 октября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 481,84 тенге, евро – 531,33 тенге, рубля – 5,07 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 485 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 534 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 482,5 тенге, продажи – 484,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 530,5 тенге, продажи – 534,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,09 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 485 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 531 тенге, продажи – 535 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,1 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Новое назначение в Bank RBK – заместителем председателя правления стал Сымбат Ибраймов Что происходит с долларом, евро и рублем: курсы валют в обменниках мегаполисов на 6 октября Сколько стоят популярные криптовалюты 5 октября

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