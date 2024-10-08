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Первая электронная площадка по продаже стрессовых активов запущена в Казахстане

Первая электронная площадка по продаже стрессовых активов запущена в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 13:21 Фото: АРРФР РК
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова объявила о запуске первой цифровой платформы для продажи стрессовых активов банков и микрофинансовых организаций (МФО) – DMAS.

Официальный старт торгам был дан в ходе форума Central Asia Fintech Summit 2024 в Алматы.

Разработчиком платформы выступило Первое кредитное бюро, которое получило соответствующее разрешение агентства на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов.

Глава агентства отметила, что запуск первой электронной площадки по продаже стрессовых активов – это важный шаг в рамках реализации поручения президента Токаева по возвращению стрессовых активов в экономический оборот на рыночной основе.

"Сегодня мы даем старт первым торгам стрессовыми активами на цифровой платформе, что является важным шагом в развитии финансового сектора страны, способствуя возвращению проблемных активов в экономику и стимулируя рост доверия среди инвесторов", – сообщила Мадина Абылкасымова.

Председатель агентства подчеркнула, что финансовый регулятор проводил планомерную работу по стимулированию банков к избавлению от проблемных кредитов. В 2022 году были созданы условия для возникновения рынка стрессовых активов на рыночных принципах. Стрессовые активы было разрешено покупать частным инвесторам, включая иностранных инвесторов. Кроме того, был обеспечен режим налогообложения, создающий равные условия для всех участников рынка, предусмотрен институт сервисных компаний, сокращен до трех лет период нахождения стрессовых активов на балансах банков и дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами (ОУСА).

В результате принятых с 2017 года мер стрессовые активы в банковском секторе снизились с 7,7 трлн тенге до 3,2 трлн тенге к июлю 2024 года. При этом уровень кредитов с просрочкой платежей более 90 дней достиг минимального значения, составив порядка 1 трлн тенге.

"В реализацию поручения главы государства в июне текущего года был принят закон, которым предусмотрена продажа стрессовых активов исключительно через аккредитованные цифровые платформы. В реализацию закона агентством были приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок выдачи разрешения на деятельность цифровых платформ, правила проведения торгов на этих платформах, а также стандарты информационной и кибербезопасности", – добавила Мадина Абылкасымова

Глава агентства особо отметила, что цифровизация торговли стрессовыми активами станет важным рыночным механизмом, который обеспечит прозрачность рынка, привлечет больше инвесторов и будет стимулировать очищение банковского сектора от стрессовых активов.

Цифровая платформа DMAS представляет собой современную цифровую платформу, которая упрощает и ускоряет процесс торговли стрессовыми активами. Система обеспечивает доступ к более широкому кругу активов, включая кредиты и взысканное имущество.

Автоматизация торгов делает процесс прозрачным и справедливым, а правила, утвержденные агентством, обеспечивают защиту интересов всех участников. Сделки оформляются онлайн, что повышает удобство и предсказуемость операций.

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