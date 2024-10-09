Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 октября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 9 октября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 486,44 тенге, евро – 534,31 тенге, рубля – 5,06 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 490 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 532 тенге, продажи – 538 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,04 тенге, продажи – 5,14 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 487,5 тенге, продажи – 489,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 533,5 тенге, продажи – 537,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,01 тенге, продажи – 5,11 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 488,5 тенге, продажи – 490,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 534 тенге, продажи – 538 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,05 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Bank RBK усиливает позиции ведущего финтех-интегратора Стоит ли брать кредит осенью 2024 года или лучше подождать – советы финансиста Когда в Казахстане будет внедрен цифровой тенге

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