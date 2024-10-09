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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 октября

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 11:12 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 9 октября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 486,44 тенге, евро – 534,31 тенге, рубля – 5,06 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 490 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 532 тенге, продажи – 538 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,04 тенге, продажи – 5,14 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 487,5 тенге, продажи – 489,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 533,5 тенге, продажи – 537,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,01 тенге, продажи – 5,11 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 488,5 тенге, продажи – 490,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 534 тенге, продажи – 538 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,05 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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