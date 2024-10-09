Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 486,44 тенге, евро – 534,31 тенге, рубля – 5,06 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 532 тенге, продажи – 538 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,04 тенге, продажи – 5,14 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 487,5 тенге, продажи – 489,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 533,5 тенге, продажи – 537,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,01 тенге, продажи – 5,11 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 488,5 тенге, продажи – 490,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 534 тенге, продажи – 538 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,05 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.