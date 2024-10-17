Как платить соцотчисления и единый платеж: внесены изменения
Из документа следует, что социальные отчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению.
Сводное платежное поручение будет применяться плательщиками с 11 ноября 2024 года для перечисления:
- социальных отчислений, а также задолженности по социальным отчислениям или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений;
- задолженности по единому платежу или пени за несвоевременную или неполную уплату единого платежа.
При уплате социальных отчислений в сводном платежном поручении указывается по каждому участнику системы обязательного социального страхования: фамилия, имя, отчество (при наличии); ИИН; сумма соцотчисления; период (месяц, год), за который уплачивается соцотчисление.
Уплата задолженности и пени за несвоевременную или неполную уплату соцотчислений производится также сводным платежным поручением.
Уплата задолженности по единому платежу и пени за несвоевременную или неполную уплату единого платежа производится сводным платежным поручением, в котором по каждому работнику, за которого производится уплата единого платежа и пени указывается: фамилия, имя, отчество (при его наличии); ИИН; перечисляемая сумма единого платежа и пени; период (месяц, год), за который уплачивается единый платеж или пени; коды назначения платежей по платежам, включенным в состав единого платежа, и сумма единого платежа, исчисленного без учета снижения на соответствующие доли социальных платежей.
Перечисляемая сумма единого платежа указывается в размере, исчисленном с учетом снижения на соответствующие доли социальных платежей согласно пункту 1 статьи 776-3 Налогового кодекса, с учетом или без учета превышения пределов долей социальных платежей.
Также в новой редакции изложены формы:
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений;
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа.
Все изменения можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие с 11 ноября 2024 года.