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Как платить соцотчисления и единый платеж: внесены изменения

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 09:31 Фото: freepik
Приказом Минтруда от 10 октября 2024 года внесены изменения в Правила уплаты, перечисления и распределения, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм единого платежа или пени за несвоевременную и неполную уплату единого платежа, сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что социальные отчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению.

Сводное платежное поручение будет применяться плательщиками с 11 ноября 2024 года для перечисления:

  • социальных отчислений, а также задолженности по социальным отчислениям или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений;
  • задолженности по единому платежу или пени за несвоевременную или неполную уплату единого платежа.

При уплате социальных отчислений в сводном платежном поручении указывается по каждому участнику системы обязательного социального страхования: фамилия, имя, отчество (при наличии); ИИН; сумма соцотчисления; период (месяц, год), за который уплачивается соцотчисление.

Уплата задолженности и пени за несвоевременную или неполную уплату соцотчислений производится также сводным платежным поручением.

Уплата задолженности по единому платежу и пени за несвоевременную или неполную уплату единого платежа производится сводным платежным поручением, в котором по каждому работнику, за которого производится уплата единого платежа и пени указывается: фамилия, имя, отчество (при его наличии); ИИН; перечисляемая сумма единого платежа и пени; период (месяц, год), за который уплачивается единый платеж или пени; коды назначения платежей по платежам, включенным в состав единого платежа, и сумма единого платежа, исчисленного без учета снижения на соответствующие доли социальных платежей.

Перечисляемая сумма единого платежа указывается в размере, исчисленном с учетом снижения на соответствующие доли социальных платежей согласно пункту 1 статьи 776-3 Налогового кодекса, с учетом или без учета превышения пределов долей социальных платежей.

Также в новой редакции изложены формы:

  • заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений;
  • заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа. 

Все изменения можно посмотреть здесь. 

Приказ вводится в действие с 11 ноября 2024 года.

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