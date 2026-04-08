Изменились правила по возврату излишних и ошибочных платежей
Министерство труда и социальной защиты населения приказом от 2 апреля 2026 года внесло изменения в Правила возврата излишне или ошибочно уплаченных социальных отчислений и пени, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматривается, что для получения государственной услуги услугополучатель подает заявление по установленной форме:
- в бумажном виде – через Государственную корпорацию;
- в электронном виде – посредством веб-портала.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии документа, подтверждающего начало или прекращение трудовой деятельности участника системы ОСС;
- копии упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса (форма 910.00).
Если декларации нет, можно предоставить выписку из лицевого счета налогоплательщика, выданную органами госдоходов.
Также обновлены требования к заполнению сводного платежного поручения.
Для каждого участника системы теперь обязательно указывать:
- ФИО;
- ИИН;
- сумму социального отчисления;
- период оплаты (месяц и год).
Если документ оформляется на бумаге, период оплаты нужно дополнительно прописывать в графе "Назначение платежа".
Приказ вводится в действие с 18 апреля 2026 года.
