Изменились правила по возврату излишних и ошибочных платежей

Министерство труда и социальной защиты населения приказом от 2 апреля 2026 года внесло изменения в Правила возврата излишне или ошибочно уплаченных социальных отчислений и пени, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что для получения государственной услуги услугополучатель подает заявление по установленной форме:

в бумажном виде – через Государственную корпорацию;

в электронном виде – посредством веб-портала.

К заявлению прилагаются следующие документы:

копии документа, подтверждающего начало или прекращение трудовой деятельности участника системы ОСС;

копии упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса (форма 910.00).

Если декларации нет, можно предоставить выписку из лицевого счета налогоплательщика, выданную органами госдоходов.

Также обновлены требования к заполнению сводного платежного поручения.

Для каждого участника системы теперь обязательно указывать:

ФИО;

ИИН;

сумму социального отчисления;

период оплаты (месяц и год).

Если документ оформляется на бумаге, период оплаты нужно дополнительно прописывать в графе "Назначение платежа".

Приказ вводится в действие с 18 апреля 2026 года.