Право

Изменились правила по возврату излишних и ошибочных платежей

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство труда и социальной защиты населения приказом от 2 апреля 2026 года внесло изменения в Правила возврата излишне или ошибочно уплаченных социальных отчислений и пени, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что для получения государственной услуги услугополучатель подает заявление по установленной форме:

  • в бумажном виде – через Государственную корпорацию;
  • в электронном виде – посредством веб-портала.

К заявлению прилагаются следующие документы:

  • копии документа, подтверждающего начало или прекращение трудовой деятельности участника системы ОСС;
  • копии упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса (форма 910.00).

Если декларации нет, можно предоставить выписку из лицевого счета налогоплательщика, выданную органами госдоходов.

Также обновлены требования к заполнению сводного платежного поручения.

Для каждого участника системы теперь обязательно указывать:

  • ФИО;
  • ИИН;
  • сумму социального отчисления;
  • период оплаты (месяц и год).

Если документ оформляется на бумаге, период оплаты нужно дополнительно прописывать в графе "Назначение платежа".

Приказ вводится в действие с 18 апреля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Минтруда не намерены пересматривать возраст выхода на пенсию для женщин
15:57, Сегодня
В Минтруда не намерены пересматривать возраст выхода на пенсию для женщин
В Казахстане обновили правила возврата излишне уплаченных соцотчислений
09:45, 07 февраля 2024
В Казахстане обновили правила возврата излишне уплаченных соцотчислений
Как вернуть ошибочно перечисленные обязательные пенсионные взносы: утверждены правила
10:23, 11 апреля 2024
Как вернуть ошибочно перечисленные обязательные пенсионные взносы: утверждены правила
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат Азии по борьбе: кто из казахстанок получил шанс на "утешиловку", а кто - нет
16:36, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: кто из казахстанок получил шанс на "утешиловку", а кто - нет
Хамзат Чимаев назвал величайшего бойца в истории единоборств
16:29, Сегодня
Хамзат Чимаев назвал величайшего бойца в истории единоборств
Знаменитая японка не пустила казахстанку в финал чемпионата Азии
15:53, Сегодня
Знаменитая японка не пустила казахстанку в финал чемпионата Азии
Исторический результат был установлен в матче "Тобыла" в Кубке Казахстана
15:52, Сегодня
Исторический результат был установлен в матче "Тобыла" в Кубке Казахстана
