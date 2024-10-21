Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 октября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 21 октября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 485,04 тенге, евро – 525,98 тенге, рубля – 5,04 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 488 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 529 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 482,3 тенге, продажи – 485,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 523,5 тенге, продажи – 527,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,09 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 485 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 529 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,05 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках мегаполисов 20 октября Сколько стоят популярные криптовалюты 19 октября Как изменились курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента 19 октября

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