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В Казахстане запустят пилот по оформлению электронных договоров в ИС ЭСФ

Правила по запуску пилота по оформлению электронных счетов-фактур, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 12:31 Фото: pixabay
Комитет государственных доходов разработал Правила реализации пилотного проекта по оформлению (внесению) договоров в информационной системе электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект предусматривает оформление (введение) электронных договоров в ИС ЭСФ, заключаемых между поставщиком и привлеченным им субподрядчиком на выполнение части работ либо услуг, предусмотренных договором о государственных закупках.

Также пилот позволяет перевести взаимодействие с контрагентами полностью в электронную форму.

Согласно правилам, участниками пилотного проекта являются:

  • поставщики;
  • субподрядчики;
  • органы государственных доходов.

Если из законодательных актов или договора не вытекает иное, поставщик вправе привлечь к исполнению договора других лиц (субподрядчиков).

Договор на выполнение отдельных видов работ либо услуг, предусмотренных в договоре о государственных закупках, оформляется (вводится) субподрядчиком в ИС ЭСФ.

Оформление договора распространяется на всех субподрядчиков, привлеченных к исполнению договора, указанного в настоящем пункте.

При оформлении (внесении) в ИС ЭСФ договора указывается номер и дата договора о государственных закупках, заключенного подрядчиком.

Органы государственных доходов контролируют оформленные в ИС ЭСФ договоры в рамках осуществления иного порядка налогового администрирования.

Как отмечается, применение электронных договоров в пилоте предусмотрено на добровольной основе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 ноября.

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