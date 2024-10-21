В Казахстане запустят пилот по оформлению электронных договоров в ИС ЭСФ
Пилотный проект предусматривает оформление (введение) электронных договоров в ИС ЭСФ, заключаемых между поставщиком и привлеченным им субподрядчиком на выполнение части работ либо услуг, предусмотренных договором о государственных закупках.
Также пилот позволяет перевести взаимодействие с контрагентами полностью в электронную форму.
Согласно правилам, участниками пилотного проекта являются:
- поставщики;
- субподрядчики;
- органы государственных доходов.
Если из законодательных актов или договора не вытекает иное, поставщик вправе привлечь к исполнению договора других лиц (субподрядчиков).
Договор на выполнение отдельных видов работ либо услуг, предусмотренных в договоре о государственных закупках, оформляется (вводится) субподрядчиком в ИС ЭСФ.
Оформление договора распространяется на всех субподрядчиков, привлеченных к исполнению договора, указанного в настоящем пункте.
При оформлении (внесении) в ИС ЭСФ договора указывается номер и дата договора о государственных закупках, заключенного подрядчиком.
Органы государственных доходов контролируют оформленные в ИС ЭСФ договоры в рамках осуществления иного порядка налогового администрирования.
Как отмечается, применение электронных договоров в пилоте предусмотрено на добровольной основе.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 ноября.