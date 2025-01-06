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Право

Пилотный проект по оформлению договоров о госзакупках в ИС ЭСФ запускают в Казахстане

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 10:44 Фото: pexels
Министр финансов приказом от 27 декабря 2024 года утвердил Правила реализации пилотного проекта по оформлению (внесению) договоров в информационной системе "Электронные счета-фактуры", сообщает Zakon.kz.

Правила реализации пилотного проекта по оформлению договоров в информационной системе "Электронные счета-фактуры" (ИС "ЭСФ") определяют порядок внесения электронных договоров в ИС "ЭСФ", заключаемых между поставщиком и привлеченным им субподрядчиком на выполнение части работ либо услуг, предусмотренных договором о государственных закупках.

Введение в ИС "ЭСФ" договоров позволит взять под контроль государства основной документооборот по сделкам, а также перевести взаимодействие налогоплательщиков с контрагентами полностью в электронную форму.

Участниками пилотного проекта являются:

  • поставщики, являющиеся налогоплательщиками, зарегистрированными в качестве участника ИС ЭСФ;
  • субподрядчики (соисполнители), являющиеся налогоплательщиками, зарегистрированными в качестве участника ИС ЭСФ;
  • органы государственных доходов.

При заключении и расторжении договора, а также при внесении изменений или дополнений в договор поставщик или субподрядчик (соисполнитель) оформляет в ИС ЭСФ в разделе "Договор на поставку товаров, работ и услуг" модуля "Электронные договоры" следующие данные договора о госзакупках:

  • номер;
  • дата заключения.

Раздел "Договор на поставку товаров, работ и услуг" предусматривает функции подтверждения, просмотра, редактирования, отклонения, подписания договора.

При этом стороны подписывают договор в ИС ЭСФ посредством ЭЦП.

Также правилами установлено, что договор вносится в ИС ЭСФ не позднее даты совершения оборота, указанного в выписываемом электронном счете-фактуре при реализации товаров, работ и услуг в рамках выполнения договора о госзакупках.

Со своей стороны органы государственных доходов предоставляют разъяснения по вопросам методологического характера в части оформления договора в ИС ЭСФ в течение 5 рабочих дней после получения соответствующего запроса от участников пилотного проекта.

Пилот продлится по 31 декабря 2025 года.

Приказ вводится в действие с 16 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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