Индустрия Казахстана вышла на положительные темпы производства

После тяжелой весны с масштабными наводнениями и невнятной концовкой лета отечественная индустрия завершила первый осенний месяц 2024 года вполне выраженным увеличением физического объема производства, сообщает Zakon.kz.

Ключевую роль в этом позитиве сыграла горнодобывающая промышленность. Если в августе по сравнению с июлем в ней сложился спад выпуска на 3,1%, то сентябрь завершился приростом к последнему месяцу лета на 3,6% под влиянием роста добычи нефти (4,8%) и угля (4,9%), отмечает экономист Тулеген Аскаров.

"Общая динамика отрасли могла бы выглядеть еще лучше, если бы не падение добычи природного газа на 8,9% и железной руды (5,4%). Неплохо выглядит статистика и в годовом выражении (к сентябрю прошлого года), и в среднегодовом (январь-сентябрь к аналогичному прошлогоднему периоду) в виде прироста выпуска горнодобывающей отрасли, соответственно на 3,5% и 3,1%". Тулеген Аскаров

Кстати говоря, обрабатывающая промышленность, выступавшая месяцем ранее единственным локомотивом позитивной динамики (в августе к июлю объем ее производства вырос на 4,2%), в сентябре прибавила лишь 1,6%.

Фото: stat.gov.kz

При этом выпуск продуктов питания увеличился по сравнению с августом на 2,2%, текстильных изделий – на 2,8%, резиновых и пластмассовых изделий – на 8,2%, черных металлов – на 6,7%, основных благородных и цветных металлов – на 6,2%, компьютеров, электронного и оптического оборудования – на 4,3%, автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 5,9%.

Увы, по ряду позиций сложился весьма значительный спад к последнему месяцу лета. Выпуск напитков уменьшился на 11,9%, полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных носителей информации упала на 51,7%, производство продуктов нефтепереработки сократилось на 7,3%, основных фармацевтических продуктов и препаратов – 10,2%, электрического оборудования – 8,4%.

"Тем не менее, в годовом выражении в обрабатывающей отрасли сохраняется прирост производства на 4,1%, в среднегодовом – 4,8% – очень хорошие показатели". Тулеген Аскаров

Статистическими аутсайдерами остаются две отрасли – по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом и по водоснабжению, водоотведению, сбору, обработке и удалению отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

Фото: stat.gov.kz

В первой сентябрьский объем производства уменьшился по сравнению с августом на 3,2%, хотя в годовом исчислении подрос на 1,6%, среднегодовом – 5,5%. А во второй к августу сложился прирост на 4,6%, но в годовом выражении произошел спад на 3,5%, среднегодовом – 1,6%.

В целом физической объем производства отечественной индустрии увеличился в сентябре по сравнению с августом на 2,4%, в годовом исчислении – 3,5%, а в среднегодовом – на 3,1%.

Среди регионов Казахстана впечатляющим увеличением объема промышленного производства в сентябре по сравнению с августом выделились Жетысуская область (40,1%) и Астана (31,6%).

Но при этом в 9-ти регионах сложился спад по этому показателю – Западно-Казахстанской (-8,7%), Алматинской (-6,0%), Северо-Казахстанской (-5,3%), Актюбинской (-3,6%), Жамбылской (-3,4%), Мангистауской (-3,3%) и Абайской (-3,9%) областях, а также в Алматы (-8,0%) и Шымкенте (-5,7%).

Фото: stat.gov.kz

В статистических выкладках в годовом выражении картина выглядит хуже, так как в список аутсайдеров попало 10 регионов. К тому же и спад промышленного производства при таком способе подсчета оказался сильнее в ряде регионов. Возглавила этот список Северо-Казахстанская область (-27,9%), за ней расположились Кызылординская (-11,2%) и Павлодарская (-9,7%) области.

"И вот почти сенсация! Лидерами индустриального роста оказались новые области: Улытауская и Жетысуская, в которых индустриальный выпуск "подпрыгнул" соответственно на 40,8% и 35,6%!". Тулеген Аскаров

В расчетах статистиков в среднегодовом выражении аутсайдеров оказалось меньше – 7 регионов. Наибольший спад выпуска произошел в Алматы – на 6,7%, в результате чего южная столица оказалась абсолютным статистическим аутсайдером наряду с СКО и ЗКО. В этих трех регионах произошло снижение объема промышленного производства по всем способам расчетов.

Лидером же и здесь оказалась Улытауская область с приростом на 15,4%, за ней следовали Карагандинская (10,5%) и Туркестанская (8,3%) области. Ранее мы рассказали о том, в каких регионах Казахстана самая высокая инфляция.