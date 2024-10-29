Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 октября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 29 октября 2024 года (на 11:15 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,81 тенге, евро – 527,62 тенге, рубля – 5,02 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 493 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 526 тенге, продажи – 532 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 489,5 тенге, продажи – 492,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 534 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,09 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 493 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 533 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,98 тенге, продажи – 5,05 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов Курс доллара вырос на торгах 28 октября на фоне резко подешевевшей нефти Сезонный спад цен заканчивается: обзор стоимости основных продуктов питания в Казахстане

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