Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 ноября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 29 ноября 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 513 тенге, евро – 541,16 тенге, рубля – 4,69 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 512 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 540 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,85 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 507,5 тенге, продажи – 511,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 532,5 тенге, продажи – 539,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,73 тенге, продажи – 4,87 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 509 тенге, продажи – 513 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 540 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,8 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Будет ли Нацбанк проводить валютные интервенции, рассказал Сулейменов Bank RBK признан лучшим БВУ по росту вкладов физлиц в тенге и инвалюте Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку

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