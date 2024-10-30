Мировая тенденция: страны переходят на накопительные пенсионные системы

Пенсионные системы в мире за последние десятилетия претерпевают существенные изменения, и Казахстан не стал исключением в этих процессах.

Переход к накопительным и смешанным моделям пенсионного обеспечения во всем мире стал ответом на глобальные вызовы, связанные с демографическими изменениями и необходимостью повышения устойчивости пенсионных систем.

В мировой практике различают два классических типа пенсионных систем по принципу финансирования: распределительная (DB) с установленными выплатами и накопительная (DC) с установленными взносами.

В распределительной системе финансирование пенсий состоявшихся пенсионеров осуществляется за счет налоговых и/или социальных отчислений работающих граждан. Размер пенсии зависит от определенных условий, к примеру, стажа работы, заработной платы и т.д., при этом она гарантирована государством и выплачивается пожизненно. Однако старение населения и сокращение рождаемости в мире приводят к тому, что работающих граждан становится меньше, а пенсионеров — больше. Поэтому для поддержания устойчивости распределительных пенсионных систем требуется рост субсидий из государственного бюджета и применение непопулярных среди населения мер, таких как увеличение налогов и повышение пенсионного возраста.

С 1995 по 2023 гг. в целях сокращения бюджетных расходов 83 страны увеличили ставку взносов в своих программах (недавние примеры: ОАЭ, Испания). 67 стран повысили пенсионный возраст (недавние примеры: Франция, Румыния, ОАЭ). 69 стран скорректировали формулу расчета выплат или сократили их объем (недавние примеры: Куба, Румыния, ОАЭ).

В накопительной системе работающее поколение платит взносы, которые не расходуются на выплату пожилым людям, а накапливаются, инвестируются и вместе с полученными от инвестирования доходами используются для пенсионного обеспечения тех, кто осуществлял накопление. Такой подход позволяет в меньшей степени зависеть от демографических показателей и стимулирует вкладчиков формировать личный пенсионный капитал. Выплаты осуществляются по графику до исчерпания накоплений или являются пожизненными в случае приобретения аннуитета.

Преимущества накопительной пенсионной системы очевидны: это финансовая устойчивость, независимость от государственного бюджета и демографических факторов, право собственности на пенсионные накопления, возможность выбора стратегии управления пенсионным капиталом и управляющих компаний, стимулирование трудового участия, профессионального развития, государственная гарантия сохранности пенсионных взносов.

Накопительные пенсионные системы с установленными взносами (FDC) являются обязательными для будущих пенсионеров в 14 странах ОЭСР (Дания, Чили, Австралия и др.).

Некоторые страны, исходя из исторического опыта, демографической ситуации, экономических и социальных условий, используют комбинации двух типов пенсионных систем, условно-накопительные системы (например, в Швеции, Норвегии, Италии, Латвии, Польше) или балльные системы (например, во Франции, Германии, Словакии, Литве, России, Эстонии).

Всемирный Банк и ОЭСР признают наиболее устойчивыми и сбалансированными смешанные многоуровневые пенсионные системы, включающие как государственные, так и накопительные пенсии, формируемые с участием и работника, и работодателя. Они имеют более широкий охват населения, способствуют обеспечению стабильной многокомпонентной пенсией, снижению финансовых, социально-экономических и демографических рисков. Такая система успешнее решает задачу адекватного пенсионного обеспечения. При этом растет значимость накопительной пенсии. В мире за последние 20 лет доля накопительных систем в совокупных пенсионных активах составила 58% и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

Одна из ключевых причин перехода многих стран, в том числе и Казахстана, к смешанным многоуровневым системам заключается в диверсификации источников дохода для пенсионеров. На сегодняшний день выплаты действующим пенсионерам Казахстана осуществляются из государственного бюджета в виде базовой и солидарной пенсии, а также за счет личных накоплений граждан. При этом солидарная пенсия выплачивается только гражданам, имеющим трудовой стаж до 1998 года. Но с каждым годом у выходящих на пенсию казахстанцев все меньше такого стажа, а к 2040-му году новое поколение пенсионеров сможет рассчитывать только на базовую пенсию и свои личные пенсионные накопления за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных взносов.

В целях повышения уровня пенсионных выплат и обеспечения граждан адекватными размерами пенсий в пожилом возрасте в Казахстане предпринимаются меры: внедрение обязательных пенсионных взносов работодателя, расширение перечня плательщиков обязательных пенсионных взносов, возможности использовать добровольные пенсионные взносы на льготных условиях, управлять пенсионным капиталом. Итак, казахстанская пенсионная система, используя передовой международный опыт, позволяет каждому самому формировать и приумножать свою пенсию. Поэтому стоит всерьез задуматься о важности данного вопроса уже сегодня, особенно молодому поколению, чья трудовая деятельность только началась.