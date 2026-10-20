Названы страны с самыми устойчивыми пенсионными системами – и как оценивают Казахстан

Согласно обновленным данным проводимых исследований, Казахстан продолжает удерживать позиции в топ-30 стран мира с самыми эффективными и устойчивыми к внешним рискам пенсионными системами, сообщает Zakon.kz.

Старение населения и увеличение продолжительности жизни создают серьезное давление на государственные бюджеты по всему миру, что, в свою очередь, заставляет многие страны искать возможности нивелировать складывающиеся риски путем совершенствования своих пенсионных систем и запуска более эффективных накопительных инструментов.

Учитывая вышеуказанное, международной консалтинговой компанией "Mercer" совместно с глобальной ассоциацией инвестиционных профессионалов "CFA Institute" и аналитическим центром "Monash Centre for Financial Studies" с 2019 года проводится глобальное исследование, в рамках которого рассчитывается сводный индекс и формируется неофициальный рейтинг.

Что за индекс и какова методология его расчета

Индекс пенсионных систем, или, как его официально называют, "Mercer CFA Institute Global Pension Index", является комплексной оценкой существующих в тех или иных государствах накопительных систем и механизмов социальных выплат пенсионерам.

Сам итоговый показатель рассчитывается на основании оценки более 50 критериев, объединенных в три основные группы:

адекватность (уровень выплат, размер пенсий относительно зарплаты, охват населения, структура сбережений и т. д.);

устойчивость (способность системы долгосрочно справляться с демографическими изменениями и экономической нагрузкой);

целостность и интегрированность (качество управления, регулирования, прозрачность и защита прав участников).

Расчет каждого критерия производится по шкале от 0 до 100, где 100 – наивысший балл. После полученные в ходе анализа результаты приводят к общему среднему значению. Всего в исследовании оцениваются показатели 52 государств мира с развивающейся или развитой экономикой, на долю которых приходится 65% мирового населения.

Для всесторонней и объективной оценки пенсионных систем по данным индикаторам используются не только собственные данные, но и сведения из открытых международных источников, в том числе ОЭСР, Всемирного Банка, Международной организации труда, исследовательского и аналитического подразделения Economist Group и т. д.

Оценка Казахстана

По данным отчета "Mercer CFA Institute Global Pension Index" за 2026 год, пенсионная система Казахстана заняла 29-е место с итоговым показателем в 64,8 балла.

Стоит отметить, что конечный индекс нашей страны сложился путем суммирования и приведения к общему среднему значению всех результатов оценок по трем основным критериям.

В этом ключе Казахстан, был оценен: по суб-индексу "адекватность" в 44,9 балла, по суб-индексу "устойчивость" в 74,4 балла, а по суб-индексу "целостность" в 83,3 балла.

К слову, такой результат, позволил нашей стране не только закрепиться в топ-30 стран мира с самой эффективной пенсионной системой, но и обойти по этому показателю Испанию (итоговый индекс – 63,3 балла), Соединенные Штаты Америки (61,6 балла), Китай (60,6 балла), Тайвань (59,7 балла), Японию (58 баллов), Италию (57,4 балла), Польшу (58,4 балла), Австрию (56,9 балла), Южную Корею (56,4 балла) и Турцию (46,6 балла).

Мировые лидеры

Первое место в мире по эффективности пенсионной системы уже не один год продолжают удерживать Нидерланды. Их итоговый индекс, согласно расчетам авторов этого исследования, в 2026 году достиг отметки 85,8 балла.

На второй позиции по этому показателю в мире с индексом 84,1 балла разместилась Исландия, а на третьей – Дания. Ее пенсионную систему аналитики консалтинговой компании "Mercer" оценили в 84 балла.

В топ-10 стран мира с самой лучшей пенсионной системой также вошли: Сингапур (82 балла), Израиль (81,9 балла), Австралия (80,6 балла), Чили (79,2 балла), Швеция (78,8 балла), Финляндия (77,6 балла) и Норвегия (77 баллов).

Средний показатель среди всех стран составил 65,6 баллов, что показывает постепенное укрепление устойчивости пенсионных систем на фоне демографических вызовов.