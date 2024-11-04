Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 ноября

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 11:10 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 4 ноября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 488,11 тенге, евро – 530,09 тенге, рубля – 5,01 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 493 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 534 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,07 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 488,9 тенге, продажи – 490,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 532,5 тенге, продажи – 536,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,05 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 490,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 529 тенге, продажи – 534 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,98 тенге, продажи – 5,03 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Читайте также

Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Биткоин и не только: как изменились цены на популярные криптовалюты 3 ноября
Евро и тенге, обмен валют, деньги, Казахстан
Сколько стоят доллар, рубль и евро в обменниках мегаполисов 3 ноября
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Сколько стоят популярные криптовалюты 2 ноября
Лариса Черненко
Казахстан 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
солнце
Земле угрожает гигантский солнечный протуберанец
Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 4 по 6 ноября
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
король Испании Филипп VI
Король Испании Филипп VI о попытке закидать его грязью: Нужно понять отчаяние людей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: