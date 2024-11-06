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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 ноября

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:12 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 6 ноября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 488,91 тенге, евро – 532,62 тенге, рубля – 5 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 494 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 533 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,07 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 491,5 тенге, продажи – 493,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 528,5 тенге, продажи – 533 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,09 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 493 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 533 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,02 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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