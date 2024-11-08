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Казахстанские банки стали покупать больше рублей

рубль, монеты, биржа, покупки, банки, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 13:58 Фото: pixabay
Банки Казахстана нарастили покупки рублей на внебиржевом рынке в октябре 2024 года. Какой объем валюты был закуплен фининститутами, в материале Zakon.kz.

Согласно данным регулятора, в октябре 2024 года было закуплено в общей сложности 71,6 млрд рублей – в пересчете по среднему курсу сделок это примерно 361,6 млрд тенге. Основная часть этой суммы, 67,9 млрд рублей, пришлась на операции с банками-нерезидентами, говорится в аналитическом обзоре Первого Кредитного Бюро.

"По сравнению с прошлым месяцем общий объем покупок рублей вырос в 3,6 раза, разница со средним уровнем января-сентября набегает почти шестикратная. Больше, чем сейчас, в последний раз было в апреле и декабре 2022 года".ПКБ

Предыдущий всплеск, по данным Бюро, происходил на фоне санкций, задевших и дочки российских банков в Казахстане, суммы включали операции "в рамках получения поддержки от материнской организации". В досанкционном 2021 году максимальная сумма составляла всего 2,5 млрд рублей.

межбанковские операции, рубли, покупки, банки, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 13:58

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Помимо этого, на рынке в октябре увеличились операции по продаже юаней, проведенные с банками-нерезидентами. Сумма составила 32,9 млн юаней (около 2,3 млрд тенге), тогда как в целом за предыдущие 9 месяцев года именно таких сделок набежало всего на 6,3 млрд юаней, за весь 2023 вышло 4,2 млрд, прокомментировали в ПКБ. 

Аналитики добавили, что аномальные покупки китайской валюты были зафиксированы в июле текущего года. Тогда объемы покупок в основном по операциям между резидентами достигли тогда 3,9 млрд юаней, взлетев за месяц практически в 30 раз. На тот момент специалисты связывали такую активность с приходом на казахстанский рынок российских компаний после санкций в отношении Мосбиржи.

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