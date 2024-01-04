Какие риски существуют для казахстанских банков в 2024 году – эксперты

Насколько устойчивы банки Казахстана к возможным изменениям, в том числе и на мировом рынке, и какие в целом риски существуют для казахстанских банков в 2024 году – в материале Zakon.kz.

Год банковского кризиса

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев напомнил, что весной прошлого года одним из существенных рисков для мировой финансовой системы были проблемы в банковском секторе США. Однако благодаря усилиям Федрезерва краха удалось избежать.

"Не скажу, что проблему решили. Она до сих пор висит и никуда не ушла. То есть проблемы в банковском секторе США накапливаются, проблемы в банковском секторе Европы также усиливаются. Когда-нибудь этот нарыв взорвется, не исключено, что это произойдет в 2024 году. Тревожные звоночки для этого есть, о наличии проблем уже говорят и западные аналитики". Арман Бейсембаев

Эксперт считает, что наступивший год вполне может стать годом банковского кризиса. Ведь мировые банки не случайно постепенно сокращали штат сотрудников, вероятно, ожидая, что в текущем году им придется несладко. Что касается казахстанских банков, то у них есть достаточная подушка безопасности, капитализация и прибыль, и к возможному кризису финорганизации готовы, полагает эксперт.

Согласно результатам, полученным в ходе Надзорного стресс-тестирования, проведенного Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, даже при наступлении неблагоприятного сценария достаточность капитала казахстанских банков сохраняется выше требуемого минимального нормативного уровня в 5,5%.

"В 2024 году с третьего квартала еврозона уже может быть в рецессии, ожидается, что в рецессии окажется и Китай. Это, безусловно, отразится на банках, потому что количество дисбалансов в мировой финансовой системе имеет огромные масштабы". Арман Бейсембаев

Кредитование реального сектора экономики, которое может стать одной из главных тем для финансового рынка в этом году, также будет дополнительным риском для казахстанских банков, считает эксперт. Так как не очень понятно, каким образом банки будут кредитовать реальный сектор при имеющихся колоссальных рисках.

Чему научились банки

По словам финансового консультанта Расула Рысмамбетова, банки уже научились работать с проблемными долгами, правда, это не всегда идет на пользу рынку.

"Банки слишком долго держат проблемные займы, то есть организации по управлению сомнительными активами (ОУСА) держат их в течение 5 лет. Я думаю, здесь что-то должно меняться, и надо сокращать этот срок хотя бы до двух-трех лет, чтобы эти активы не висели на банках, а шли в оборот. Для этого нужно будет для банков, наверное, пересмотреть налоговые скидки, если, скажем, банк будет себе в убыток продавать это все", – считает Расул Рысмамбетов.

Санкционные риски для банковской системы РК на сегодняшний день не представляют опасности, считает эксперт. В предыдущие годы банки продемонстрировали, что могут справляться с рисками и допускали нарушений. Наибольшую угрозу, по мнению финансиста, несут инфляционные риски. Но в свете того, что ставка ФРС в 2024 году может начать снижаться, риск инфляции и для казахстанских банков может сократиться.

Как сообщали в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в 2024 году может пройти шесть снижений процентной ставки Федрезервом США.

Что может пойти не так

К слову, в аналитическом центре АФК полагают, что каких-либо проблемных вопросов или рисков для сектора в целом и его финстабильности не наблюдается.

"Об этом можно судить, в том числе, по результатам опубликованной в первой половине 2023 года независимой Оценки качества активов (AQR), которая показала более чем двукратное превышение достаточности капитала по системе над установленным нормативом. При нормативе 7,5% фактическая достаточность капитала составляет 15,9%. К тому же экономические ожидания на следующий год довольно позитивные, что может поддержать общий рост банковского бизнеса". АФК

Тем не менее ряд потенциальных угроз вытекают из высокой зависимости операционной среды и кредитного риска в экономике от внешних условий.

"При резком падении цен на сырье или приостановке транспортировки нефти через КТК может замедлиться экономическая активность в стране, ухудшиться поступления в республиканский бюджет, возрасти давление на тенге и усилиться инфляция. В свою очередь такие общие риски для экономики страны и, соответственно, для заемщиков БВУ могут негативно сказаться на перспективах дальнейшего роста бизнеса банковского сектора, качества его активов и показателей рентабельности". АФК

Из позитивных моментов – в текущем году рынок ожидает уменьшение ключевой ставки Нацбанком, что в свою очередь повлияет на снижение стоимости обязательств.

"Повышение базовой ставки очень слабо повлияло на розничные ставки кредитования, но влияет на ставки по депозитам, а значит, на стоимость фондирования. Как результат мы ожидаем удешевление стоимости депозитов и за счет этого дальнейший рост прибыли банков", – отметили в пресс-службе Jusan.

В условиях высоких ставок банки размещали свободные средства в инструменты Нацбанка. Так как ставки кредитования уже были на пределе, банки вместо рисковых займов инвестировали средства в безрисковые инструменты, пояснили в Jusan. Однако снижение ставок, а также внедрение налогов на доходы от нот Нацбанка, вынудит БВУ перенаправить свободную ликвидность на кредитование реальной экономики.

Подводя итог, эксперты сошлись во мнении, что в 2024 году банки могут находиться под влиянием проблем в мировой банковской системе, рисков, связанных с кредитованием реального сектора экономики. Косвенное влияние на рынок будут оказывать цены на нефть и в целом экономическая ситуация в стране.

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