Что происходит с биткоином: как изменились цены на популярные криптовалюты 9 ноября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США, сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Информация в материале актуальна только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 76.353,0 доллара; изменения за 24 часа: +0,35%.

Ethereum (ETH): 3.036,57 доллара; изменения за 24 часа: +3,41%.

Tether (USDT): 1,0005 доллара; изменения за 24 часа: -0,04%.

BNB (BNB): 622,68 доллара; изменения за 24 часа: +3,98%.

USD Coin (USDC): 0,9994 доллара; изменения за 24 часа: +0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,204613 доллара; изменения за 24 часа: +2,90%.

Cardano (ADA): 0,4392 доллара; изменения за 24 часа: -0,32%.

Ранее на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на вечер 8 ноября 2024 года подорожал на 1% за сутки — до 76 847 долларов. РИА Новости пишет, что несколько минут до окончания торгов показатель показывал новый исторический максимум в 77 тысяч долларов.

По состоянию на 9 ноября 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 491,71 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.