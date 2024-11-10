Биткоин дорожает: как изменились цены на популярные криптовалюты 10 ноября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США, сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Информация в материале актуальна только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 79.863,8 доллара; изменения за 24 часа: +4,48%.

Ethereum (ETH): 3.227,46 доллара; изменения за 24 часа: +5,78%.

Tether (USDT): 1,0004 доллара; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 642,45 доллара; изменения за 24 часа: +2,66%.

USD Coin (USDC): 0,9995 доллара; изменения за 24 часа: +0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,241433 доллара; изменения за 24 часа: +16,20%.

Cardano (ADA): 0,5840 доллара; изменения за 24 часа: .+32,49%.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина вновь обновила максимум и превысила 79 тысяч долларов спустя минуты после того, как был преодолен предыдущий исторический максимум в 78 тысяч.

По состоянию на 10 ноября 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 491,71 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.