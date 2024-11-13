Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 ноября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 13 ноября 2024 года (на 11:15 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,95 тенге, евро – 525,49 тенге, рубля – 5,05 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 497 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 530 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 492,9 тенге, продажи – 495,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 522,5 тенге, продажи – 527 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,09 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 495 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 530 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,05 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Каждая третья покупка в Казахстане происходит в Алматы Как победа Трампа взбудоражила мировую экономику Более 105 млрд йен намерен занять Казахстан для поддержания устойчивости экономики

Следите за новостями zakon.kz в: