Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,95 тенге, евро – 525,49 тенге, рубля – 5,05 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 497 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 530 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,1 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 492,9 тенге, продажи – 495,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 522,5 тенге, продажи – 527 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,09 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 530 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,05 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.