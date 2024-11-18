Казахстан подтвердил статус самой стабильной страны Центральной и Южной Азии

Fitch Ratings обновило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Казахстана в иностранной валюте на уровне BBB с прогнозом "Стабильный". Подобный статус имеет еще одна страна в регионе – Индия, сообщает Zakon.kz.

В своем комментарии от 15 ноября 2024 года специалисты Fitch указывают, что стабильные фундаментальные рейтинговые факторы Казахстана поддерживаются очень большим внешним буфером, с третьей по величине позицией суверенных чистых иностранных активов (SNFA) в рейтинговой категории BBB, что обеспечивает гибкость финансирования, подкрепленную накопленными сбережениями от нефтяных доходов.

Однако этому позитиву противопоставляется очень высокая зависимость от сырьевых товаров, риск концентрации экспорта, высокая инфляция и слабые показатели государственного управления.

Вместе с тем подчеркивается, что активы Нацфонда РК в иностранной валюте за год выросли с 60 млрд до 60,7 млрд долларов США, а официальные валютные резервы с октября 2023 по октябрь 2024 года увеличились с 35,9 млрд до 45,9 млрд долларов, что в совокупности эквивалентно 38% ВВП страны.

"Инвестиционная доходность Нацфонда РК составила 8,4%, что компенсировалось бюджетными трансфертами, в то время как более высокие цены на золото увеличили валютные резервы. Сужающийся дефицит текущего счета также внес свой вклад, прогнозируемый на уровне 0,5% ВВП в 2024 году, с 3,4% в 2023 году, что отражает падение импорта за девять месяцев 2024 года". Fitch Ratings

Каков же дальнейший прогноз от Fitch? Это расширение дефицита текущего счета до 2,9% ВВП в 2026-м на фоне восстановления роста импорта и более низкой цены на нефть (в среднем 70 долларов за баррель в 2025 году и 65 долларов в 2026 году). Добыча нефти вырастет до 99 млн тонн в 2026 году в связи с ожидаемым завершением расширения Тенгиза.

"Запланированные меры по реформированию Налогового кодекса РК, которые снова были отложены, обеспечат умеренный рост доходов в 2026 году за счет сокращения налоговых льгот и повышения НДС". Fitch Ratings

Говоря о других перспективах, Fitch предполагает, что Казахстан будет по-прежнему сильно зависеть от сырой нефти и нефтяного конденсата, на которые приходится более половины экспорта. Кроме того, почти 80% казахстанской сырой нефти экспортируется через Россию и КТК, что создает геополитический риск.

В целом же, Fitch рассматривает Казахстан как страну с относительно низким риском широкомасштабных вторичных западных санкций, учитывая соблюдение требований банковским сектором и падение реэкспорта в Россию в этом году.

Для справки. Fitch Ratings – рейтинговое агентство, входящее в "большую тройку" наравне с Moody’s и Standard & Poors. Основано в 1913 году. Fitch Ratings присваивает международные и национальные рейтинги, которые официально называются рейтингами дефолта эмитента.

Высокий суверенный кредитный рейтинг страны является положительным фактором ее конкурентоспособности. Улучшение кредитного рейтинга дает стране преимущества в виде возможности снижения величины ставок на привлекаемые средства из-за рубежа, потенциального повышения стоимости ценных бумаг, расширения доступа на мировые финансовые рынки.