Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Доллар ослабнет до 485 тенге в течение нескольких дней – прогноз экономиста

1 доллар, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 10:56 Фото: pixabay
Правительство Казахстана приступило к "разумному" укреплению тенге. Само ожидание радикальных мер уже приводит к понижению во многом спекулятивного курса доллара, сообщает Zakon.kz.

На утро 21 ноября 2024 года тенге укрепился по отношению ко всем мировым валютам. По официальным данным Национального банка РК, курс доллара сегодня составляет 495,2 тенге (вчера – 497,26), евро – 522,34 тенге (525,21), рубля – 4,97 тенге (4.94).

В ближайшее время в поддержку тенге сыграют несколько факторов. По данным аналитиков Ассоциации финансистов Казахстана, это обязательная конвертация 50% валютной выручки компаний квазигоссектора, налоговая неделя и высокие трансферты из Нацфонда.

Кроме того, есть еще один серьезный, если не главный, фактор, влияющий на курсообразование тенге, – это возможное укрепление курса рубля. Как считает финансовый аналитик Арсен Темирбаев, сегодня есть все предпосылки, чтобы российская валюта "спрыгнула" с отметки 100 рублей за доллар.

"В России началась подготовка крупных предприятий к налоговым платежам, которые всегда служат дополнительным рычагом для укрепления рубля. Помимо этого, закончился временный лаг для влияния на курс более-менее высоких октябрьских цен на нефть. И, наконец, похоже, что правительство РФ скоро решит проблему с юаневой ликвидностью, что закроет валютные позиции банков".Арсен Темирбаев

Спектр проблем в финансовой системе России большой, но и потенциал для их решения огромный. А в том, что наши валюты крепко связаны друг с другом, легко убедиться, взглянув на графики валютных курсов, считает эксперт.

Курс доллара к рублю за месяц, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 10:56

Курс доллара к рублю за месяц. Фото: investing

Курс доллара к тенге за месяц, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 10:56

Курс доллара к тенге за месяц. Фото: investing

Говоря другими словами, курс доллара выше 100 рублей – явление кратковременное. Уже скоро мы увидим соотношение доллара и рубля на уровне 95-97 рублей.

"Таким образом, весь комплекс принимаемых правительством РК мер вкупе с укреплением рубля приведут к коридору 480-485 тенге за доллар. На большее рассчитывать пока не приходится".Арсен Темирбаев

Отметим, что, по мнению аналитиков Национального банка РК, на курс тенге оказывает сильнейшее давление рост индекса доллара (показатель рассчитывается как средний курс доллара США к корзине из шести иностранных валют: евро – 57,6%, йены – 13,6%, фунта стерлингов – 11,9%, канадского доллара – 9,1%, шведской кроны – 4,2%, швейцарского франка – 3,6%. – Прим. ред.).

Сегодня утром индекс доллара составил 106,529 (снижение за сутки на 0,087%).

Читайте также

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана
Проект трехлетнего бюджета вернули в Мажилис
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 ноября
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
В Минтруда назвали размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца
Андрей Валентинов
Россия Курс валют 2024 год Доллар Рубль Тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
магазин и женщина
В Казахстане начался рост цен на основные продукты питания
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: