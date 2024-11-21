Доллар ослабнет до 485 тенге в течение нескольких дней – прогноз экономиста

Правительство Казахстана приступило к "разумному" укреплению тенге. Само ожидание радикальных мер уже приводит к понижению во многом спекулятивного курса доллара, сообщает Zakon.kz.

На утро 21 ноября 2024 года тенге укрепился по отношению ко всем мировым валютам. По официальным данным Национального банка РК, курс доллара сегодня составляет 495,2 тенге (вчера – 497,26), евро – 522,34 тенге (525,21), рубля – 4,97 тенге (4.94).

В ближайшее время в поддержку тенге сыграют несколько факторов. По данным аналитиков Ассоциации финансистов Казахстана, это обязательная конвертация 50% валютной выручки компаний квазигоссектора, налоговая неделя и высокие трансферты из Нацфонда.

Кроме того, есть еще один серьезный, если не главный, фактор, влияющий на курсообразование тенге, – это возможное укрепление курса рубля. Как считает финансовый аналитик Арсен Темирбаев, сегодня есть все предпосылки, чтобы российская валюта "спрыгнула" с отметки 100 рублей за доллар.

"В России началась подготовка крупных предприятий к налоговым платежам, которые всегда служат дополнительным рычагом для укрепления рубля. Помимо этого, закончился временный лаг для влияния на курс более-менее высоких октябрьских цен на нефть. И, наконец, похоже, что правительство РФ скоро решит проблему с юаневой ликвидностью, что закроет валютные позиции банков". Арсен Темирбаев

Спектр проблем в финансовой системе России большой, но и потенциал для их решения огромный. А в том, что наши валюты крепко связаны друг с другом, легко убедиться, взглянув на графики валютных курсов, считает эксперт.

Курс доллара к рублю за месяц. Фото: investing

Курс доллара к тенге за месяц. Фото: investing

Говоря другими словами, курс доллара выше 100 рублей – явление кратковременное. Уже скоро мы увидим соотношение доллара и рубля на уровне 95-97 рублей.

"Таким образом, весь комплекс принимаемых правительством РК мер вкупе с укреплением рубля приведут к коридору 480-485 тенге за доллар. На большее рассчитывать пока не приходится". Арсен Темирбаев

Отметим, что, по мнению аналитиков Национального банка РК, на курс тенге оказывает сильнейшее давление рост индекса доллара (показатель рассчитывается как средний курс доллара США к корзине из шести иностранных валют: евро – 57,6%, йены – 13,6%, фунта стерлингов – 11,9%, канадского доллара – 9,1%, шведской кроны – 4,2%, швейцарского франка – 3,6%. – Прим. ред.).

Сегодня утром индекс доллара составил 106,529 (снижение за сутки на 0,087%).