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Законодательство РК

Каким будет курс доллара на этой неделе – прогноз экономиста

купюра доллар, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 11:47 Фото: pixabay
Утром 28 октября Национальный банк РК установил официальный курс доллара в 485,11 тенге. В обменниках страны доллар покупается в среднем за 487 тенге, продается – по 488 тенге. Как поведет себя американская валюта в конце этого месяца – в материале Zakon.kz.

В середине осени 2024 года на формирование курса тенге оказывают большое значение четыре внешних фактора. Это, прежде всего, положение российского рубля, волатильность цен на нефть, ситуация в Китае и укрепляющийся доллар.

Косвенное влияние на судьбу тенге, как и на все валюты развивающихся стран, играет и последняя декада перед выборами в США, когда все мировые рынки стараются вести себя как можно тише и накапливать резервы для отражения возможных рисков.

Как полагает экономист Арсен Темирбаев, сейчас надо в первую очередь смотреть на движения рубля и юаня. Так, на прошлой неделе Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых.

"Такая ставка стала историческим максимумом – реакция правительства РФ на сильнейшее инфляционное давление. По идее это должно укрепить рубль и, косвенным образом, поддержать тенге".Арсен Темирбаев

На прошлой неделе курс доллара по отношению к рублю поднялся на 25 копеек, до 96,65 рубля, а курс юаня вырос на 13 копеек, до 13,51 рубля. Российские аналитики ожидают, что такой курс продержится как минимум две недели.

"Учитывая наш нынешний паритет в 5,02 тенге к рублю, мы можем в ближайшее время ожидать курс доллара в Казахстане в пределах 485-486 тенге за доллар".Арсен Темирбаев

Руководству России придется и дальше проводить жесткую финансовую политику, поскольку там наблюдается сильнейшее превышение внутреннего спроса над возможностями производства, что разгоняет инфляцию, отмечает экономист.

Курс доллара , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 11:47

Курс доллара к рублю за 1 месяц. Фото: investing

Что касается других внешних факторов, то три последних – ситуация в Китае, цены на нефть и укрепляющийся доллар — связаны воедино. Китай сегодня находится на пороге нового экономического рывка, и Центробанк КНР уже начал подготовку к решительным действиям. Но положение усугубляется неопределенностью с выборами в США, где кандидаты в президенты идут "ноздря в ноздрю".

Если допустить, что к власти в Америке придет Дональд Трамп и введет новые тарифы на китайские товары, то КНР может провести быстрое обесценивание юаня. И тогда это так всколыхнет всю мировую экономику, что все нынешние прогнозы окажутся детскими сказками.

Разумеется, это изменит и цены на нефть, и встряхнет курсы всех валют, в том числе и тенге.

Ранее мы уже приводили несколько прогнозов о том, как поведет себя мировая экономика после возможной победы республиканцев на выборах в США, и что в этом случае ожидает экономики развивающихся стран.

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