Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,87 тенге, евро – 520,65 тенге, рубля – 4,91 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 527 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,89 тенге, продажи – 4,99 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 498,3 тенге, продажи – 500,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 521,5 тенге, продажи – 525,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,03 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 497,5 тенге, продажи – 499,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 524 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 4,96 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.