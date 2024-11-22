Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 ноября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 22 ноября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,87 тенге, евро – 520,65 тенге, рубля – 4,91 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 527 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,89 тенге, продажи – 4,99 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 498,3 тенге, продажи – 500,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 521,5 тенге, продажи – 525,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,03 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 497,5 тенге, продажи – 499,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 524 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 4,96 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также В бухгалтерском учете введут новые счета Как отреагировали мировые рынки на заявление Путина Нацбанк анонсировал выпуск новых коллекционных монет "Мечети и соборы Казахстана"

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