Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 ноября

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:12 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 22 ноября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,87 тенге, евро – 520,65 тенге, рубля – 4,91 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 527 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,89 тенге, продажи – 4,99 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 498,3 тенге, продажи – 500,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 521,5 тенге, продажи – 525,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,03 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 497,5 тенге, продажи – 499,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 524 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 4,96 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Читайте также

zakon.kz
В бухгалтерском учете введут новые счета
таблицы доходы
Как отреагировали мировые рынки на заявление Путина
Тенге, деньги, Казахстан
Нацбанк анонсировал выпуск новых коллекционных монет "Мечети и соборы Казахстана"
Лариса Черненко
Казахстан 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Владимир Путин выступил с обращением
Владимир Путин выступил с обращением
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: