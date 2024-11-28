Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 ноября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 28 ноября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 499,51 тенге, евро – 525,83 тенге, рубля – 4,62 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 508 тенге, продажи – 515 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 532 тенге, продажи – 540 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 511,1 тенге, продажи – 516,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 536 тенге, продажи – 543 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,85 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 510 тенге, продажи – 515 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 535 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,6 тенге, продажи – 4,8 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Освобождение от представления деклараций: смогут ли казахстанцы прятать имущество Глава Минфина объяснил, почему в 2024 году собрали мало налогов Парламент принял трехлетний бюджет Казахстана

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