В бухгалтерском учете введут новые счета

В частности, вводится новый счет 1089 – "Плановые назначения на принятие обязательств по целевым взносам Фонду социального медицинского страхования", где учитываются суммы плановых назначений на принятие обязательств по целевым взносам в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС)".