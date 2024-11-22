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В бухгалтерском учете введут новые счета

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:36 Фото: pexels
Министерство финансов подготовило изменения и дополнения в Планы счетов бухгалтерского учета государственных учреждений», сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится новый счет 1089 – "Плановые назначения на принятие обязательств по целевым взносам Фонду социального медицинского страхования", где учитываются суммы плановых назначений на принятие обязательств по целевым взносам в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС)".

Кроме того, вводятся новые подразделы:

  • 2140 "Резерв под кредитные убытки", предназначен для учета операций, связанных с созданием и использованием резерва под кредитные убытки долгосрочных финансовых активов;
  • 2150 – "Положительная разница между номинальной и справедливой стоимостью предоставленных займов", предназначен для учета сумм положительной разницы между номинальной стоимостью выданного бюджетного кредита и его справедливой стоимостью, рассчитанной с учетом эффективной процентной ставки (дисконт);
  • 2160 – "Отрицательная разница между номинальной и справедливой стоимостью предоставленных займов", предназначен для учета сумм отрицательной разницы между номинальной стоимостью выданного бюджетного кредита и его справедливой стоимостью, рассчитанной с учетом эффективной процентной ставки (премия).  

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 декабря.

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