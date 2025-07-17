Минфин обновил план счетов бухучета госучреждений

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Министр финансов приказом от 11 июля 2025 года внес изменения в План счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены: Подраздел 1000 "Денежные средства и их эквиваленты" – предназначен для учета денежных средств и их эквивалентов на контрольных счетах наличности и счетах государственных учреждений.

– предназначен для учета денежных средств и их эквивалентов на контрольных счетах наличности и счетах государственных учреждений. Подраздел 1300 "Запасы" предназначен для учета принадлежащих государственному учреждению строительных материалов, деталей к установке, материалов, продуктов питания, топлива и горючего, кормов, фуража, тары, запасных частей к машинам и оборудованию, продукций и изделий подсобных хозяйств, молодняка животных и животных на откорме, материалов для учебных, научных и других целей, а также материалов длительного использования и на лабораторном испытании, спецоборудования для хоздоговорных научно-исследовательских работ.

предназначен для учета принадлежащих государственному учреждению строительных материалов, деталей к установке, материалов, продуктов питания, топлива и горючего, кормов, фуража, тары, запасных частей к машинам и оборудованию, продукций и изделий подсобных хозяйств, молодняка животных и животных на откорме, материалов для учебных, научных и других целей, а также материалов длительного использования и на лабораторном испытании, спецоборудования для хоздоговорных научно-исследовательских работ. Подраздел 6300 "Прочие доходы" – предназначен для учета доходов, не указанных в других подразделах.

– предназначен для учета доходов, не указанных в других подразделах. Подраздел 7400 "Прочие расходы" – предназначен для учета прочих расходов, не указанных в других подразделах. Приказ вводится в действие с 27 июля 2025 года.

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