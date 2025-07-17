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Финансы

Минфин обновил план счетов бухучета госучреждений

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 09:54 Фото: pixabay
Министр финансов приказом от 11 июля 2025 года внес изменения в План счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены:

  • Подраздел 1000 "Денежные средства и их эквиваленты" – предназначен для учета денежных средств и их эквивалентов на контрольных счетах наличности и счетах государственных учреждений.
  • Подраздел 1300 "Запасы" предназначен для учета принадлежащих государственному учреждению строительных материалов, деталей к установке, материалов, продуктов питания, топлива и горючего, кормов, фуража, тары, запасных частей к машинам и оборудованию, продукций и изделий подсобных хозяйств, молодняка животных и животных на откорме, материалов для учебных, научных и других целей, а также материалов длительного использования и на лабораторном испытании, спецоборудования для хоздоговорных научно-исследовательских работ.
  • Подраздел 6300 "Прочие доходы" – предназначен для учета доходов, не указанных в других подразделах.
  • Подраздел 7400 "Прочие расходы" – предназначен для учета прочих расходов, не указанных в других подразделах. 

Приказ вводится в действие с 27 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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