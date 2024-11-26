Как изменились курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 26 ноября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 26 ноября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 498,51 тенге, евро – 522,84 тенге, рубля – 4,81 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 527 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,82 тенге, продажи – 4,92 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 500,1 тенге, продажи – 503,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 522,5 тенге, продажи – 526,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,93 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 503 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 525 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,88 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Как курс доллара отразится на стоимости недвижимости и аренды в Казахстане Спасение в тенге: россияне ищут убежища в фондовом рынке Казахстана Казахстанцы стали чаще страховать жизнь

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