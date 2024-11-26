Как изменились курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 26 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 498,51 тенге, евро – 522,84 тенге, рубля – 4,81 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 527 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,82 тенге, продажи – 4,92 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 500,1 тенге, продажи – 503,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 522,5 тенге, продажи – 526,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,93 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 525 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,88 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.