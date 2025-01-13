Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 526,81 тенге, евро – 542,72 тенге, рубля – 5,16 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 529 тенге, продажи – 532 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 540 тенге, продажи – 547 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,1 тенге, продажи – 5,2 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 528,3 тенге, продажи – 532,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 539 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,17 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 528,5 тенге, продажи – 531,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 540 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,11 тенге, продажи – 5,64 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.