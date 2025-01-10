Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 января

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 10 января 2025 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,75 тенге, евро – 540,6 тенге, рубля – 5,12 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 531 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 542 тенге, продажи – 547 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,07 тенге, продажи – 5,17 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 527,44 тенге, продажи – 530,54 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 541,91 тенге, продажи – 547,80 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,07 тенге, продажи – 5,19 тенге. Шымкент Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 526,15 тенге, продажи – 529,02 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 540,70 тенге, продажи – 546,05 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,14 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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