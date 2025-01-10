#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
524.75
540.6
5.12
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
524.75
540.6
5.12
Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 января

Обмен валют, доллары, деньги, обменник, евро, обменники, евро и доллары, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 10:57 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 10 января 2025 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,75 тенге, евро – 540,6 тенге, рубля – 5,12 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 531 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 542 тенге, продажи – 547 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,07 тенге, продажи – 5,17 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 527,44 тенге, продажи – 530,54 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 541,91 тенге, продажи – 547,80 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,07 тенге, продажи – 5,19 тенге.

Шымкент

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 526,15 тенге, продажи – 529,02 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 540,70 тенге, продажи – 546,05 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,14 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Поделиться новостью
Читайте также
Накопительная пенсия-2025: некоторым казахстанцам сообщили хорошую новость
Финансы
10:50, Сегодня
Накопительная пенсия-2025: некоторым казахстанцам сообщили хорошую новость
514 тенге за доллар – экономисты Казахстана дали прогноз на 2025 год
Финансы
10:11, Сегодня
514 тенге за доллар – экономисты Казахстана дали прогноз на 2025 год
Когда доллар может вырасти до 550 тенге — прогнозы экспертного сообщества
Финансы
17:54, 09 января 2025
Когда доллар может вырасти до 550 тенге — прогнозы экспертного сообщества
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: