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Финансы

Что такое "личная инфляция" и почему она отличается от официальной

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 13:58 Фото: Zakon.kz
Многие казахстанцы полагают, что статистика их обманывает, и что инфляция в стране гораздо выше официального значения. И действительно, часто наш собственный кошелек входит в противоречие с данными правительства. О том, почему возникает такая путаница – в материале Zakon.kz.

Когда речь заходит об инфляции, нередко начинается путаница. Возникает недопонимание из-за того, что потребитель сравнивает официальную статистику и свои собственные впечатления от покупок. И казахстанцы тут не одиноки – такие вопросы возникают в любой стране, объясняет финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Вот простой пример. Официальная инфляция по итогам прошлого 2024 года составила 8,6%. Но продукты в магазине возле вашего дома подорожали больше, например, курица точно прибавила больше 10%, а любимые колбасы и масло вообще выросли в цене в два раза.

инфляция в РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 13:58

Фото: stat.gov.kz

Получается, статистика нас обманывает?

Вовсе нет, утверждает эксперт. Просто есть инфляция продовольственная, есть непродовольственная, есть инфляция услуг. Официальная инфляция представляет измерение среднего уровня цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ) включает в себя множество групп товаров и наименований по всей стране. Наблюдение и фиксирование цен осуществляет Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по всем областным центрам и выборочно по районам Казахстана.

"Вы же не можете сделать такой широкий охват – свою личную инфляцию вы оцениваете только по нескольким магазинам и рынкам и только в одном городе. Официальная же инфляция – максимально усредненный показатель по всей стране по всем группам наблюдаемых товаров и услуг".Андрей Чеботарев

Сколько товаров отслеживает БНС? Потребительская корзина в РК для расчета инфляции включает 508 товаров и услуг, занимающих наибольший удельный вес в потреблении населения. В структуре потребительской корзины доля продовольственных товаров составляет 39%, непродовольственных товаров – 30%, платных услуг – 31%. То есть инфляция считается в среднем по стране для среднестатистического казахстанца.

Что же тогда считают люди, когда анализируют чеки?

То, что вы считаете по своим чекам – это ваша личная инфляция. Личная инфляция – очень важный параметр семейного бюджета, который позволяет правильно планировать траты семьи. Если ваша личная инфляция выше средней по стране – это говорит лишь о том, что у вас отличается структура трат, но не о том, что статистика вас обманывает.

Более того, у почти всех граждан, живущих в городах, личная инфляция почти всегда будет выше официальной, поскольку у горожан в структуре потребления много импортных товаров.

инфляция в РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 13:58

Фото: stat.gov.kz

Не устарели ли методики БНС?

Бюро национальной статистики регулярно расширяет источники для расчета инфляции. Теперь мониторинг инфляции также основан на данных фискальных операторов, то есть реальных чеков за покупки. Специалисты-регистраторы вручную вводят данные по ценам на товары и услуги по обследуемым объектам. Ежемесячно фиксируются цены на 403 вида товаров и 105 услуг. Нововведения обеспечили оперативность формирования статистики, оптимизировали расходы и повысили качество данных. Так, специалисты-регистраторы будут регистрировать цены в специально созданном мобильном приложении, а фискальные данные с ценами товаров будут оперативно поступать в центр обработки.

"Напомню, что основной рост в инфляцию заложили в 2024 году тарифы, которые мы очень долго сдерживали, а в прошлом году начали повышать. Платные услуги, где и сидят коммунальные тарифы, за 2024 году подорожали сразу на 13,3%". Андрей Чеботарев

Добавим, что, по данным БНС АСПиР РК, инфляция в Республике Казахстан замедлилась с 9,8% в 2023 году до 8,6% в 2024 году. Цены на платные услуги за год выросли на 13,3% (в 2023 году – 12,4%), на непродовольственные товары – на 8,3% (в 2023 году – 9,1%), на продовольственные товары – на 5,5% (в 2023 году – 8,5%).

Ранее мы рассказали, в каком регионе Казахстана самые низкие цены на продукты.

Андрей Валентинов
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