Что такое "личная инфляция" и почему она отличается от официальной

Многие казахстанцы полагают, что статистика их обманывает, и что инфляция в стране гораздо выше официального значения. И действительно, часто наш собственный кошелек входит в противоречие с данными правительства. О том, почему возникает такая путаница – в материале Zakon.kz.

Когда речь заходит об инфляции, нередко начинается путаница. Возникает недопонимание из-за того, что потребитель сравнивает официальную статистику и свои собственные впечатления от покупок. И казахстанцы тут не одиноки – такие вопросы возникают в любой стране, объясняет финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Вот простой пример. Официальная инфляция по итогам прошлого 2024 года составила 8,6%. Но продукты в магазине возле вашего дома подорожали больше, например, курица точно прибавила больше 10%, а любимые колбасы и масло вообще выросли в цене в два раза.

Фото: stat.gov.kz

Получается, статистика нас обманывает?

Вовсе нет, утверждает эксперт. Просто есть инфляция продовольственная, есть непродовольственная, есть инфляция услуг. Официальная инфляция представляет измерение среднего уровня цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ) включает в себя множество групп товаров и наименований по всей стране. Наблюдение и фиксирование цен осуществляет Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по всем областным центрам и выборочно по районам Казахстана.

"Вы же не можете сделать такой широкий охват – свою личную инфляцию вы оцениваете только по нескольким магазинам и рынкам и только в одном городе. Официальная же инфляция – максимально усредненный показатель по всей стране по всем группам наблюдаемых товаров и услуг". Андрей Чеботарев

Сколько товаров отслеживает БНС? Потребительская корзина в РК для расчета инфляции включает 508 товаров и услуг, занимающих наибольший удельный вес в потреблении населения. В структуре потребительской корзины доля продовольственных товаров составляет 39%, непродовольственных товаров – 30%, платных услуг – 31%. То есть инфляция считается в среднем по стране для среднестатистического казахстанца.

Что же тогда считают люди, когда анализируют чеки?

То, что вы считаете по своим чекам – это ваша личная инфляция. Личная инфляция – очень важный параметр семейного бюджета, который позволяет правильно планировать траты семьи. Если ваша личная инфляция выше средней по стране – это говорит лишь о том, что у вас отличается структура трат, но не о том, что статистика вас обманывает.

Более того, у почти всех граждан, живущих в городах, личная инфляция почти всегда будет выше официальной, поскольку у горожан в структуре потребления много импортных товаров.

Фото: stat.gov.kz

Не устарели ли методики БНС?

Бюро национальной статистики регулярно расширяет источники для расчета инфляции. Теперь мониторинг инфляции также основан на данных фискальных операторов, то есть реальных чеков за покупки. Специалисты-регистраторы вручную вводят данные по ценам на товары и услуги по обследуемым объектам. Ежемесячно фиксируются цены на 403 вида товаров и 105 услуг. Нововведения обеспечили оперативность формирования статистики, оптимизировали расходы и повысили качество данных. Так, специалисты-регистраторы будут регистрировать цены в специально созданном мобильном приложении, а фискальные данные с ценами товаров будут оперативно поступать в центр обработки.

"Напомню, что основной рост в инфляцию заложили в 2024 году тарифы, которые мы очень долго сдерживали, а в прошлом году начали повышать. Платные услуги, где и сидят коммунальные тарифы, за 2024 году подорожали сразу на 13,3%". Андрей Чеботарев

Добавим, что, по данным БНС АСПиР РК, инфляция в Республике Казахстан замедлилась с 9,8% в 2023 году до 8,6% в 2024 году. Цены на платные услуги за год выросли на 13,3% (в 2023 году – 12,4%), на непродовольственные товары – на 8,3% (в 2023 году – 9,1%), на продовольственные товары – на 5,5% (в 2023 году – 8,5%).

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