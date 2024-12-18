В каком регионе Казахстана самые низкие цены на продукты

В Северо-Казахстанской области цены на 11 социально значимых продуктов питания ниже среднереспубликанских, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета торговли МТИ РК со ссылкой на Бюро нацстатитиски.

Например, пшеничная мука в регионе на 33% дешевле средней по Казахстану: в Петропавловске ее стоимость составляет 150 тенге за килограмм при средней цене по стране 224 тенге. Цена на морковь также ниже на 14% – 130 тенге в СКО против 152 тенге по стране.

Северный Казахстан также предлагает самые дешевые яйца в стране. Яйца категории С1 продаются здесь по 462 тенге, тогда как в среднем по Казахстану их стоимость – 545 тенге.

"Творог в СКО на 25% дешевле, чем в других регионах. В то время как в Казахстане 1 кг творога стоит 2172 тенге, в СКО его цена составляет 1622 тенге. Также дешевле на 14% картофель", – говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе говядина стоит 2388 тенге, что на 7,2% ниже республиканского среднего уровня. Цены на хлеб (-17,4%) и рожки (-19,6%) тоже ниже. В списке продуктов, цена которых ниже средней по стране, также находятся гречневая крупа, сливочное масло, лук и капуста.

"Для стабилизации цен на социально значимые продукты питания и снижения их стоимости ниже среднереспубликанского уровня по 11 товарам проводится мониторинг и государственный контроль. По итогам 11 месяцев 134 торговых субъекта были привлечены к административной ответственности за превышение торговой наценки более чем на 15%. Из них 118 получили предупреждения, а 16 предпринимателей были оштрафованы", – сообщил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей Северо-Казахстанской области Канат Женисбекулы.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года темпы роста цен на продовольственные товары в годовом выражении ускорились. С чем был связан рост цен на отдельные категории продуктов, можно узнать здесь.

