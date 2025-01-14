Война санкций: как дорогая нефть может обесценить тенге

Мировые рынки начали реагировать на пакет американских санкций против российского нефтяного сектора. Стоимость нефти марки Brent стабильно держится выше 80 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Сейчас нефть марки Brent торгуется по 80,5 доллара за баррель – это чуть ниже вчерашнего уровня (81,1 доллара за баррель). Это был мгновенный ответ рынка на санкции США.

Для Казахстана в этой ситуации есть и плюсы, и минусы. С одной стороны – дорогая нефть позволит быстрее выполнить бюджет на 2025 год, а с другой стороны – грядущий передел нефтяного рынка может запросто обвалить тенге.

Прежде всего, нужно отметить, что сразу же после введения санкций (подробнее – в материале "Санкции против России: цена нефти резко пошла в рост") некоторые китайские НПЗ уже отказались принимать российские суда с нефтью.

Три танкера с российской нефтью простаивают у берегов Китая – местные порты отказались принимать их из-за новых санкций США. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на системы по отслеживанию движения судов.

"Судно Huihai Pacific с партией 770 тыс. баррелей нефти должно было прибыть в порт назначения 15 января, но накануне изменило курс и на данный момент находится в море без движения. Танкер Mermar с 755 тыс. баррелей топлива также должен был достигнуть цели на этой неделе, но ожидает у побережья. Кроме того, в Желтом море остается Olia, перевозящий 709 тыс. баррелей". Bloomberg

Также Bloomberg полагает, что ужесточение санкций серьезно повлияет на экспорт российской нефти, заставив Китай и Индию закупать сырье на Ближнем Востоке, в Африке и Америке, а это приведет к росту мировых цен.

По оценке некоторых аналитиков морские танкеры, на которые распространяются новые санкции, перевозили 1,7 млн баррелей российской нефти в день, что составляет четверть всего нефтяного экспорта из РФ.

Казахстанский экономист Галымжан Айтказин полагает, что все происходящее может бумерангом ударить и по экономике Казахстана.

Для российской экономики, в частности, для нефтегазового сектора ужесточение санкций несет существенные риски ввиду не только падения прибыли, но и снижения поступления иностранной валюты.

Долгосрочный эффект будет заключаться в дальнейшем плавном сокращении объемов добычи сырья в РФ и столь же плавном снижении экспортных доходов от продажи сырья. Нефть же вновь начнет дешеветь, как только сокращение поставок российской нефти на мировые рынки будет компенсировано другими странами, в том числе и участниками нефтяного картеля. Например, запуск того же ПБР (проект будущего расширения) на месторождении Тенгиз способен частично закрыть этот объем, считает экономист.

"Все это означает, что давление на валютный рынок в России будет возрастать с падением экспортной валютной выручки. Для экономики Казахстана, который поглощает шоки не только по рублю, но и по укреплению самого доллара США, через валютный канал все это станет большим испытанием". Галымжан Айтказин

Добавим, что дополнительное давление на тенге окажет и ежедневно растущий индекс доллара США (DXY), который сегодня держится на отметке 109,5 (рост за год 7 пунктов).

Между тем действие санкций уже заметно на фондовом рынке России. Акции российских нефтяных компаний падают на Московской бирже третий день подряд. Об этом сообщает The Moscow Times.

В общей сложности три нефтяные компании – "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", "Роснефть", обеспечивающие две трети всей нефтедобычи в России, подешевели на 361 млрд рублей, или 3,54 млрд долларов по официальному курсу Центробанка РФ. Кроме того, на торгах в понедельник резко подешевели акции "Совкомфлота": они потеряли 4,5%.

Ранее мы рассказали о том, что мешает Казахстану выбраться из нефтяной ловушки.