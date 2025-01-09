Почему Казахстан не может выбраться из нефтяной ловушки – эксперты

В Казахстане за последние пять лет отмечается снижение инвестиций в обрабатывающую промышленность и новые технологии. Это сильно тормозит диверсификацию экономики и сохраняет ее сырьевую направленность, сообщает Zakon.kz.

Национальный банк РК выпустил очередное экономическое обозрение за 2024 год, в котором анализируется инвестиционная активность в стране за несколько лет.

Авторы исследования пришли к выводу, что, несмотря на сравнительно высокие показатели инвестиций и запасов основных средств относительно бывших республик СССР в Казахстане имеются структурные проблемы распределения инвестиций как по отраслям, так и по видам затрат.

Так, отмечено, что в РК за последние пять лет отмечается снижение доли инвестиций в основной капитал (ИОК) в ВВП с 18% в 2018 году до 14,7% в 2022 году.





Фото: nationalbank.kz

Это происходит на фоне отставания среднегодового темпа роста инвестиций от среднегодового темпа роста номинального ВВП. Снижение инвестиций отмечается по всем отраслям экономики: доля ИОК добывающей отрасли в ВВП сократилась до 4,3% в 2022 году (а в 2018 году – 7,2%), доля ИОК обрабатывающей отрасли незначительна и постепенно снижается по отношению к ВВП (с 2% в 2018 году до 1,5% в 2022 году).

"Вместе с тем в структуре ИОК сохраняется преобладающая доля добывающего сектора (29,2%), что свидетельствует не только о капиталоемкости данной отрасли, но и сырьевой направленности экономики страны. Этому также способствуют иностранные прямые инвестиции, из которых 80% направляются в горнодобывающую и металлургическую промышленность, в том числе 70,3% – на добычу сырой нефти и природного газа. При этом доля обрабатывающей отрасли в структуре ИОК в три раза меньше – всего лишь 10,4%". Экономическое обозрение Национального банка РК

Фото: nationalbank.kz

Сопоставление вкладов отраслей экономики Казахстана в валовую добавленную стоимость (ВДС) и ИОК свидетельствует о недоинвестированности обрабатывающей отрасли Казахстана. Так, рост инвестиций в обрабатывающую отрасль отстает от роста ВДС данной отрасли более чем в три раза. Несмотря на то, что среди рассматриваемых стран, за исключением России, уровень запасов основных средств в Казахстане самый высокий, существует острая необходимость в обновлении основных фондов в ключевых отраслях.

Темп износа основных средств в пять раз опережает темп их обновлений. Общий уровень износа основных средств вырос с 38% в 2018 году до 46% в 2022 году, в то время как коэффициент обновления практически не изменился (9,3% в 2018 году и 9,7% в 2022 году).

Наиболее капиталоемкой (29% всех основных средств Казахстана) и в то же время с наибольшей степенью износа основных средств (72,3%) является отрасль энергоснабжения. У данной отрасли отмечается минимальный коэффициент обновления (1,8%), что свидетельствует о ее недоинвестированности. Другими отраслями с высокой степенью износа являются добывающая (63,8%) и обрабатывающая (41,2%) отрасли, а также информация и связь (51,3%).

Фото: nationalbank.kz

Значительная доля инвестиций в Казахстане направлена на здания и сооружения (61%), и они, в основном, преобладают в отрасли, связанной с операциями с недвижимостью. В обрабатывающей отрасли больше половины объема инвестиций приходится на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений. Затраты на машины и оборудование составляют меньше трети (28%) от общего объема инвестиций в Казахстане.

"Инвестиции в нематериальный основной капитал минимальны и сокращаются из года в год (с 21% от всех ИОК в 2019 году до 11% в 2022 году). Их объем снизился с 2,7 трлн тенге в 2019 году до 1,6 трлн тенге в 2022 году. Инвестиции в нематериальные активы напрямую связаны с финансированием научно-технического прогресса, повышением инновационных аспектов и улучшением технологичности производства в целом". Экономическое обозрение Национального банка РК

Высокая степень износа и низкая степень обновления основных средств ограничивают инновационно-технологическое развитие, приводят к потере конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. В этой связи требуются значительные реформы для привлечения инвестиций в те отрасли, которые особо нуждаются в них, а также обеспечат качественный экономический рост, считают авторы.

Отметим, что в декабре 2024 года премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил правительству и акиматам усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест.