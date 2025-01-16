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Финансы

Переход на международный стандарт платежей: Нацбанк сделал новое заявление

Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 10:02 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Национальный банк Казахстана сегодня выступил с новым заявлением касательно перехода на международный стандарт платежей, сообщает Zakon.kz.

О том, что Нацбанк совместно с банками второго уровня ведет работу по внедрению в платежные системы страны международного формата платежных сообщений ISO 20022, стало известно 6 ноября 2024 года.

"Национальный банк сообщает об успешной реализации перехода платежных систем Казахстана и информационных систем банков второго уровня, а также других участников платежных систем (банки) на международный стандарт формата платежных сообщений ISO 20022", – говорится в сообщении НБК, распространенном пресс-службой 16 января 2025 года.

Как уточнили в монетарном регуляторе, платежные системы Казахстана и информационные системы банков, доработанные с учетом нового стандарта, с 13 января запущены в эксплуатацию в новом формате.

"Банки принимают платежные указания от клиентов в стандартном режиме в соответствии с графиками работы информационных систем, без ограничений и задержек".Пресс-служба НБК

В Нацбанке подчеркнули, что переход на новый стандарт способствует автоматизации обработки платежей, повышению скорости и безопасности расчетов. Особенностью стандарта ISO 20022 является возможность передачи дополнительных сведений о платеже или сделке, что упрощает процессы идентификации, снижает количество ошибок и повышает качество обслуживания клиентов.

"В результате применения ISO 20022 обеспечивается глобальная совместимость между различными информационными и платежными системами, использующими данную методологию. Казахстан первым из стран Центральной Азии вошел в число государств, использующих международный стандарт, наряду со странами Европейского союза и Юго-Восточной Азии, что упростит трансграничные платежи и будет содействовать развитию международной торговли".Пресс-служба НБК

Как считают в монетарном регуляторе, внедрение стандарта ISO 20022 повысит эффективность взаимодействия между финансовыми институтами и клиентами (потребителями), а также позволит легко адаптироваться к технологическим изменениям на финансовом рынке благодаря использованию унифицированных правил и процедур.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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