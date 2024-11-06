Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей

Национальный банк Казахстана заявил, что совместно с банками второго уровня ведет работу по внедрению в платежные системы страны международного формата платежных сообщений ISO 20022, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным банка за 6 ноября 2024 года:

"Использование международного стандарта платежных сообщений не изменит процедуру оказания банками финансовых услуг своим клиентам".

Особо отмечено, что данные работы не затрагивают платежи по карточкам.

"Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и др. останутся без изменений". Пресс-служба Национального банка РК

При этом, уточнили в пресс-службе, в связи с необходимостью настройки своих информационных систем банки будут проводить технические работы.

"Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием (в выходные дни накануне внедрения финансовыми организациями ISO 20022)". Пресс-служба Национального банка РК

Стоит отметить, что финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту, который состоится в срок до конца ноября 2024 года.

Справочно: общемировой стандарт ISO 20022 обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями создан для автоматизации бизнес-процессов. Переход на данный стандарт обеспечит участникам рынка доступ к новым решениям, реализуемым на базе ISO 20022, а также сократит затраты всех сторон за счет применения унифицированных моделей обмена платежными сообщениями при проведении банковских операций.

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