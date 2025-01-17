Срок представления налоговой отчетности и уплаты платежей истекает 20 января
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В Казахстане срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда платежей истекает 20 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 января 2025 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
- Расчет суммы авансовых платежей по КПН на 2025 год, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по КПН (ф. 101.01).
- Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за декабрь 2024 года (ф. 328.00).
- Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если заключен договор на ЗПУ или получена лицензия на ТПИ в декабре 2024 года) (ф. 851.00).
- Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду (по нормативам до 100 МРП при получении разрешения в декабре 2024 года) (ф. 870.00).
Также необходимо уплатить:
- НДС в Евразийском экономическом союзе за декабрь 2024 года;
- акциз, в том числе по импортированным товарам из ЕАЭС за декабрь 2024 года;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду (по нормативам до 100 МРП при получении разрешения в декабре 2024 года);
- плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 4 кв. 2024 года;
- плату за пользование растительными ресурсами за 4 кв. 2024 года.
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