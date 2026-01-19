Срок сдачи налоговой отчетности и уплаты платежей истекает 20 января

В Казахстане 20 января 2026 года истекает срок сдачи налоговой отчетности и уплаты платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф", что не позднее 20 января 2026 года необходимо представить следующие ФНО: ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за декабрь 2025 года;

ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на ТПИ в декабре 2025 года);

ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (по платежам до 100 МРП за 2025 год при получении разрешения в декабре 2025 года); также нужно уплатить следующие налоги и платежи: НДС в ЕАЭС за декабрь 2025 года;

акциз, в том числе по импорту товаров из ЕАЭС за декабрь 2025 года;

плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год (выкуп норматива по платежам до 100 МРП за 2025 год при получении разрешения в декабре 2025 года);

плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 4 квартал 2025 года;

плату за пользование растительными ресурсами за 4 квартал 2025 года.

