Срок сдачи налоговой отчетности и уплаты платежей истекает 20 января
Фото: pexels
В Казахстане 20 января 2026 года истекает срок сдачи налоговой отчетности и уплаты платежей, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф", что не позднее 20 января 2026 года необходимо представить следующие ФНО:
- ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за декабрь 2025 года;
- ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на ТПИ в декабре 2025 года);
- ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (по платежам до 100 МРП за 2025 год при получении разрешения в декабре 2025 года);
также нужно уплатить следующие налоги и платежи:
- НДС в ЕАЭС за декабрь 2025 года;
- акциз, в том числе по импорту товаров из ЕАЭС за декабрь 2025 года;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год (выкуп норматива по платежам до 100 МРП за 2025 год при получении разрешения в декабре 2025 года);
- плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 4 квартал 2025 года;
- плату за пользование растительными ресурсами за 4 квартал 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript