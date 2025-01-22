Казахстанцы для получения алиментов будут открывать специальные счета

Нацбанк подготовил постановление, которым вносятся изменения в Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов и Правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов говорится, что при открытии физическим лицам-резидентам РК – получателям алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей) текущего счета для зачисления алиментов клиент представляет в банк:

документ, удостоверяющий личность получателя алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей);

заявление, содержащее назначение текущего счета;

копию судебного акта о взыскании алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей) или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), заключенное в соответствии с Кодексом о браке (супружестве) и семье.

В Правилах осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК уточняется, что Банк бенефициара отказывает в исполнении платежного документа при зачислении денег на текущий счет, открытый для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), в случае, если зачисляемая сумма денег не связана с алиментами (деньгами, предназначенными на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), или кодовое обозначение назначения платежа не соответствует кодовому обозначению назначения платежа, выделенному для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей).

В Нацбанке поясняют, что поправки направлены на открытие отдельного банковского счета, предназначенного для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), в целях защиты средств от взысканий банками просроченной задолженности по банковским займам.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 февраля.