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Финансы

Казахстанцы для получения алиментов будут открывать специальные счета

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 14:25 Фото: Zakon.kz
Нацбанк подготовил постановление, которым вносятся изменения в Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов и Правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов говорится, что при открытии физическим лицам-резидентам РК – получателям алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей) текущего счета для зачисления алиментов клиент представляет в банк:

  • документ, удостоверяющий личность получателя алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей);
  • заявление, содержащее назначение текущего счета;
  • копию судебного акта о взыскании алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей) или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), заключенное в соответствии с Кодексом о браке (супружестве) и семье.

В Правилах осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК уточняется, что Банк бенефициара отказывает в исполнении платежного документа при зачислении денег на текущий счет, открытый для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), в случае, если зачисляемая сумма денег не связана с алиментами (деньгами, предназначенными на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), или кодовое обозначение назначения платежа не соответствует кодовому обозначению назначения платежа, выделенному для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей).

В Нацбанке поясняют, что поправки направлены на открытие отдельного банковского счета, предназначенного для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), в целях защиты средств от взысканий банками просроченной задолженности по банковским займам.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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