Открытие банковских счетов: внесены изменения

Постановлением Национального банка от 31 декабря 2025 года внесены изменения в Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов и Правила осуществления безналичных платежей или переводов денег на территории РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что при открытии банковского счета клиент-физическое лицо представляет заявление, в котором указываются сведения о неосуществлении по банковскому счету операций, связанных с предпринимательской деятельностью, деятельностью в рамках специального налогового режима для самозанятых, нотариальной деятельностью, адвокатской деятельностью, деятельностью по исполнению исполнительных документов, деятельностью по урегулированию споров в порядке медиации, если такие условия не предусмотрены договором банковского обслуживания между клиентом и банком.

Для открытия текущего счета клиент представляет в банк разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета в соответствии с Процедурами казначейского исполнения бюджета и их кассового обслуживания, процедурами казначейского учета и мониторинга.

При этом дополнено, что при открытии физическим лицом текущего счета для осуществления деятельности в рамках специального налогового режима для самозанятых клиент (гражданин, кандас) предоставляет в банк:

документ, удостоверяющий личность;

заявление об открытии счета для самозанятого с применением специального налогового режима в соответствии с главой 77 Налогового кодекса.

Вместе с тем Правила осуществления безналичных платежей или переводов денег на территории РК дополнены новым пунктом.

Так, говорится, что при грантовом финансировании по проектам коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, платеж с текущего счета в режиме эскроу-счет, открытого на имя грантополучателя, осуществляется на банковский счет контрагента (стороны договора) на основании договора между ними.

Постановление вводится в действие с 11 янвааря 2026 года.